Henry Martín se lesiona otra vez, novata del año en WNBA y más noticias en Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Este 16 de septiembre es considerado un día festivo en México, debido a que se conmemora el Día de la Independencia. Pero, a pesar de que se trata de una fecha inhábil, la información no para. Si tú quieres estar enterado de lo que está ocurriendo con tus deportistas o deportes favoritos, quédate a ver y leer el Tribuna Top 3 Deportes. Hoy podrás enterarte de los detalles de la lesión del americanista, Henry Martín.

Así comienza el Tribuna Top 3 Deportes

Bueckers, de Dallas, fue nombrada novata del año en la WNBA

Con 70 de 72 votos posibles, Paige Bueckers ganó el premio a novata del año en la WNBA. La estrella de Dallas Wings promedió 19.2 puntos 3.9 rebotes, 5.4 asistencias y 1.6 robos por juego en la temporada.

Más de 40 millones de personas vieron la pelea del 'Canelo' en Netflix

Netflix dio a conocer que la pelea de Saúl 'Canelo' Álvarez vs Terence Crawford fue vista por 41 millones de personas en la plataforma, muy lejos de las 108 millones que sintonizaron el encuentro entre Jake Paul contra Mike Tyson.

Problemas en el América: Henry Martín se lesiona de nuevo

El Club América dio a conovcer a través de sus redes sociales que su capitán, Henry Martín, nuevamente dejará el cuadro por una lesión. Según el comunicado, el capitán de las Águilas sufrió un esguince en la rodilla izquierda.

