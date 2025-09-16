Houston, tenemos problemas; los Astros sufren la baja de un importante jugador

Houston, Estados Unidos.- En plena batalla por el liderato de la División Oeste de la Liga Americana, los Houston Astros sufrieron una dura baja en su roster, tras anunciarse que el toletero cubano Yordan Álvarez tiene un esguince de tobillo "bastante significativo" que lo mantendrá fuera indefinidamente, dijo el martes el manager Joe Espada.

Álvarez sufrió la lesión el lunes por la noche, cuando se torció el tobillo izquierdo al pisar el home después de anotar en la primera entrada de la victoria de Houston por 6-3 sobre los Texas Rangers. Este martes, se le realizaron estudios y Espada dio una actualización sobre su condición antes de que la serie continuara el martes.

#Astros Yordan Alvarez really can’t catch a break. His ankle touched the ground while he was upright. That probably shouldn’t happen. pic.twitter.com/Hn8lzHLckY — Mike Kurland (@Mike_Kurland) September 16, 2025

"Esto lo mantendrá fuera por un tiempo", dijo Espada. "No entremos en días, semanas, nada de eso. Vamos a tomar un día a la vez, pero esto va a tomar algún tiempo para sanar".

Espada se negó a decir si el equipo planeaba colocar a Álvarez en la lista de lesionados. "Un día a la vez", dijo. "No les voy a dar días, semanas, lo que vamos a hacer a continuación. Vas a tener que sentarte y esperar".

Álvarez anotó desde la primera base, al aprovechar un error en el tiro del lanzador de los Rangers, Jack Leiter tras un sencillo dentro del cuadro de Carlos Correa en la primera entrada, se torció el tobillo y cojeó hacia el dugout. Fue atendido por un entrenador atlético fuera del dugout de los Astros y luego lo ayudó a bajar los escalones.

El cubano es ayudado, después de sufrir la lesión

Este viene a ser un gran golpe para un equipo que está luchando por un lugar en la postemporada con menos de dos semanas restantes en la temporada regular. La victoria del lunes por la noche aumentó la ventaja de Houston para el último comodín de la Liga Americana a tres juegos sobre Cleveland y Texas. Los Astros se acercaron a medio juego de Seattle por el primer lugar en el Oeste de la Liga Americana.

Joe Espada says Yordan Alvarez has a significant left ankle sprain.

Espada stopped short of saying if Alvarez will return this season or miss the rest of the season.

Alvarez is on a boot. pic.twitter.com/wr5fb4SXeU — Jose de Jesus Ortiz (@OrtizKicks) September 16, 2025

"Lo necesitamos allí, pero esas son las cosas que no podemos controlar", dijo Espada. "Es un accidente extraño que ocurre en un campo de béisbol y eso no es lo que necesitamos en este momento. Pero tenemos muchachos aquí que entienden la situación en la que estamos. Tenemos talento. Tenemos muchachos que lo quieren. Tenemos muchachos que pueden luchar y ayudarnos a superar este tramo".

Fuente: Tribuna del Yaqui