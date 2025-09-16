José Suarez se luce en su regreso a la loma y los Braves vencen a los Nationals

Washington, Estados Unidos.- El primer juego de la jornada lo protagonizaron los Atlanta Braves y los Washington Nationals, ya que tendrán doble cartelera este 16 de septiembre; los Bravos lograron la victoria ante los Nacionales con marcador de seis carreras contra tres y ligaron su segunda victoria en la serie pactada a cuatro encuentros en el Nationals Park de Washington, Estados Unidos.

El ganador del encuentro fue el abridor zurdo José Suárez; el de Naguanagua, Venezuela, logró apenas su segundo triunfo del año en su cuarta aparición, luego de estar batallando con las lesiones que lo marginaron a ligas menores. Suárez, de 27 años, lanzó por primera ocasión desde el 10 de abril, cuando enfrentó a los Philadelphia Phillies; contra los 'Nats' tuvo siete entradas de trabajo, en las cuales permitió solo cinco imparables y dos carreras limpias, además de nueve ponches.

Al igual que en el primer encuentro de la serie, los Nationals se pusieron adelante en el marcador en las primeras entradas del partido; en el cierre del segundo capítulo, Dylan Crews negoció un pasaporte y fue seguido por Brady House, el cual conectó su primer imparable del encuentro. Con dos corredores en circulación, Jacob Young conectó un sencillo que trajo la primera anotación, seguido por CJ Abrams, que con elevado de sacrificio puso el dos a cero.

Fue en el cierre de la cuarta entrada cuando cayó un jugoso rally para los visitantes, el cual terminó siendo el decisivo para su segunda victoria en la serie; Ha-Seong Kim y Michael Harris II ligaron imparables a los jardines, seguidos por Eli White, que produjo la primera con un roletazo dentro del cuadro, y el empate cayó por un doble de Vidal Bruján.

Jurickson Profar le dio la ventaja a los Braves con un cuadrangular de dos carreras y el rally lo cerró el primera base Matt Olson, que con un vuelacercas solitario puso el marcador en cinco carreras por dos. La carrera restante cayó en la parte alta del octavo capítulo, con un indiscutible de Bruján, con el cual se descolgó desde la segunda almohadilla Ha-Seong Kim.

