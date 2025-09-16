La FIFA beneficiará con monto millonario a clubes por la Copa del Mundo 2026; será cifra récord

Ciudad de México.- A lo largo de la historia, las justas mundialistas de futbol han dejado derramas millonarias en los países donde se celebran, dejando en claro que el balompié mundial es uno de los principales impulsores de la economía mundial; la FIFA anunció que, debido a la Copa del Mundo 2026, organizada en México, Estados Unidos y Canadá, repartirán una cifra millonaria, que establecerá un récord ante el resto de mundiales.

La Copa del Mundo 2026 será la más grande jamás organizada, ya que contará con la participación de 52 seleccionados por primera ocasión desde que se organizó el primer Mundial de Uruguay en 1930. La justa mundialista se organizará en tres países distintos, siendo México el territorio donde rodará la pelota por primera ocasión, ya que el partido inaugural se llevará a cabo en el renovado Estadio Azteca, encuentro programado para el 11 de junio del 2026.

Luego de todas las Copas del Mundo, la Federación Internacional de Futbol Asociación se encarga de repartir una cifra multimillonaria a todos los clubes que cedieron a algún jugador para que disputara el Mundial o las Clasificaciones, llegando a entregar hasta 209 millones de dólares en la Copa del Mundo de Qatar 2022; en ese año se vieron beneficiados un total de 440 clubes, pertenecientes a las seis confederaciones existentes.

Una cantidad sin precedentes destinada a recompensar a un número récord de clubes uD83DuDE4C



Por primera vez, el programa ayudará directamente a todos los clubes que cedan jugadores para la fase de clasificación de la Copa Mundial de la FIFA. — FIFA (Español) (@fifacom_es) September 16, 2025

Para la Copa del Mundo 2026, la FIFA prevé entregar una cifra nunca antes vista, pues al contar con más selecciones activas, tendrán que compensar a más clubes en el mundo; el organismo rector en el futbol internacional anunció que se tienen asignados 355 millones de dólares, como parte de su Programa de Ayudas a Clubes, representando un aumento sustancial del 70 por ciento conforme lo entregado en 2022.

FIFA Club Benefits Programme set to reward record number of clubs



??For the first time, the programme will directly reward all clubs releasing players for the FIFA World Cup 26 qualifiers



??Unprecedented total of USD 355 million set aside for the benefit of club football, an… pic.twitter.com/wtyuUfHod2 — FIFA Media (@fifamedia) September 16, 2025

Gianni Infantino, presidente de la FIFA, anotó que dicho aumento les ayudará a reconocer de alguna manera el sacrificio que realiza cada club al ceder a sus jugadores y también promoverá una mejor relación entre las asociaciones de equipos y la federación. "Todos esperamos asistir el año que viene a una edición histórica e inclusiva de la Copa Mundial de la FIFA".

Fuente: Tribuna del Yaqui