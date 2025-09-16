La 'Pitayita' ya tiene fecha para su regreso: Será en una de las carteleras más esperadas del año

Ciudad Obregón, Sonora.- La pugilista Yolanda 'Pitayita' Vega ya tiene fecha para su regreso; será el 18 de octubre, en el Centro de Convenciones de South Padre Island, de Texas, en una de las carteleras más esperadas del año, pues tendrán actividad grandes figuras del boxeo.

La nacida en Ciudad Obregón viene de perder su marca perfecta en junio pasado ante la histórica Holly Holm, por lo que intentará en esta, su segunda pelea en territorio estadounidense, regresar al camino de la victoria y buscar escalar en las clasificaciones mundiales.

Aunque no se ha dado a conocer a la rival de la sonorense, se espera que sea alguien de renombre. La contienda de Yolanda Vega formará parte de la gran cartelera que encabezarán las mexicanas Yesica Nery Plata y Lourdes Juárez, por el campeonato mundial minimosca del Consejo Mundial de Boxeo.

En marzo pasado, la boxeadora cajemense Yolanda Vega se proclamó campeona Fedelatin de la Asociación Mundial de Boxeo, tras superar a Claudia Fernanda Herrera López, por lo que ya sabe lo que es portar un cinturón importante entre sus filas. Debido a la importancia que tiene su próxima pelea, la sonorense desde hace ya algunas semanas está entrenando en Arizona, con el objetivo de llegar en óptimas condiciones y dar un golpe de autoridad.

A su vez, los contendientes Omar Juárez y Omar Rosario intercambiarán metralla esa noche en la división de los superligeros; el ganador de dicha pelea podría ser un próximo retador al título mundial.

La cartelera será transmitida a nivel internacional por DAZN, plataforma que también proyectó la contienda de Holly Holm ante Yolanda Vega en junio, donde la mexicana tuvo sus momentos arriba del ring, pero fue superada por decisión ante la estadounidense que hizo su regreso al boxeo, después de pasar más de una década en la UFC.

Cabe destacar que la cajemense actualmente pertenece a MVP, promotora que se caracteriza por darle los reflectores que justamente merece el boxeo femenil, también promoviendo la carrera de legendarias campeonas como Amanda Serrano y Katie Taylor.

