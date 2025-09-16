¿Llegó su fin? Turki Alalshikh habló sobre el futuro y retiro de Saúl 'Canelo' Álvarez

Ciudad de México.- Luego del resultado histórico que tuvo la pelea entre Saúl 'Canelo' Álvarez y Terrence Crawford, se ha especulado sobre cuál es el futuro que le depara al pugilista mexicano, y algunos medios señalaron que la hora de colgar los guantes para el mexicano ya había llegado; el promotor de boxeo y empresario Turki Alalshikh reveló que estuvo en pláticas con el tapatío y comentó cuáles eran los planes para el excampeón mundial indiscutido.

El sábado 13 de septiembre se tuvo un resultado histórico que marcará un antes y un después en el deporte de los puños; Terrence Crawford se enfrentaba contra el boxeador mexicano más exitoso en las últimas décadas, pronosticando una pelea emocionante de inicio a fin. Luego de 12 asaltos disputados, el boxeador norteamericano se llevó la victoria con las tarjetas a su favor, ya que los jueces dieron 116-112, 115-113 y 115-113, para concretar el triunfo por decisión unánime.

Posterior al fin del combate, el 'Canelo' reveló que hizo lo mejor que pudo encima del encordado, aceptando que su rival fue ampliamente superior a él. "Pude descifrar a mi rival, pero mi cuerpo no respondía; lo intenté, pero mi cuerpo no podía más, lo acepto", comentó en rueda de prensa.

¡SE SIENTE FRUSTRADO!



Canelo comparte que “pude descifrar a Crawford pero mi cuerpo no podía más” pic.twitter.com/XIHQ7UnV8l — Universal Deportes (@UnivDeportes) September 14, 2025

Turki Alalshikh, presidente del Riyadh Season desde el 2019, posteó en su cuenta de X una fotografía con el 'Canelo' Álvarez desde la residencia del tapatío; el promotor de boxeo reveló que al menos seguirán trabajando durante el 2026 y señaló que le dieron una oferta al tapatío para continuar trabajando en conjunto hasta que decida retirarse.

Acabo de visitar al campeón en su casa. Pronto comenzará sus vacaciones con su familia. Le quedan 2 peleas con Riyadh Season en el 2026. Le ofrecimos trabajar con nosotros hasta que se retire".

I just visited the champ in his place. He will soon start his vacation with his family. He has 2 fights left with @RiyadhSeason in ’26. We offered him to work with us until he quits and retires. I want go give a special thank you to @Canelo for the special gift. He gave me the… pic.twitter.com/7VqrZ3DEoI — TURKI ALALSHIKH (@Turki_alalshikh) September 16, 2025

El pugilista mexicano firmó con Turki Alalshikh un contrato histórico en el boxeo mundial que supera los 400 millones de dólares por cinco peleas; tres serán en Arabia Saudita, comenzando con la primera en mayo, cuando enfrentó a William Scull, y tendrá dos en cualquier otro país.

