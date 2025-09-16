Los cañoneros Jesse Castillo y Roberto Ramos reportan a los entrenamientos de Algodoneros

Guasave, Sinaloa.- Dos de las cartas fuertes que tienen a la ofensiva los Algodoneros de Guasave ya reportaron a los entrenamientos de pretemporada que tiene el club en su casa, el Kuroda Park, previo al arranque de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP).

Se trata de los cañoneros Roberto Ramos y Jesse Castillo, elementos que sin duda alguna son pieza fundamental en la ofensiva del equipo, que en esta ocasión será comandado por el experimentado manager, José 'Cheo' Moreno.

Ambos peloteros ya tomaron su primera práctica con el madero, además de que estuvieron fildeando roletazos y haciendo algunas jugadas defensivas en la primera colchoneta, ya que están muy enfocados en llegar en óptimas condiciones, previo al inicio de los juegos de exhibición.

Caras conocidas uD83EuDD29



uD83DuDD25 Hoy reportaron a sus pretemporadas:



uD83CuDF4A Jasson Atondo

uD83CuDF8B Luis Miranda

?? Jesse Castillo y Roberto Ramos

uD83EuDEB6 Tito Valenzuela#LigaARCO ? pic.twitter.com/plidlND7Ea — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) September 17, 2025

En el caso de Roberto Ramos, tendrá su segundo torneo con Guasave; en el primero disparó siete palos para la calle y remolcó 27 carreras, lo que le valió convertirse en uno de los jugadores a seguir por parte de la fanaticada, además de que él mismo reconoció haberse sentido como en casa.

Por su parte, el veterano Jesse Castillo bateó para .254 la temporada anterior con el conjunto de Algodoneros, además de registrar tres jonrones y remolcar 14 compañeros al plato, pero viene con la firme convicción de mejorar esta campaña, pues entiende que es una de las figuras que tiene el club.

En lo que concierne al noveno día de actividades, los lanzadores Víctor Buelna, Gonzalo Sañudo, Norman Elenes, Mario García y Kevin Ribón, además de los bateadores Rafael Franco, Brayan Gómez, Ichiro Rodríguez, Víctor Rodríguez y Alonso Gallegos, fueron los que encabezaron las prácticas.

El club, a través de un boletín, dio a conocer que, dentro de la labor que realizaron, estuvo el entrenar la defensa individual desde su posición, además de trabajar con el toque de pelota, lo cual estuvieron viendo de forma directa con Kristian Delgado, Keven Lamas, Rafael Franco, Brayan Gómez y Sebastián Lizárraga.

LLEGÓ EL PODER A GUASAVE uD83DuDD25uD83DuDD25



Roberto Ramos y Jesse Castillo fueron las novedades en la pretemporada de @AlgodonerosGsv. pic.twitter.com/gp1GhRohke — Miguel Lugo (@_MiguelLugo) September 16, 2025

Cabe destacar que Guasave comenzó con sus trabajos de pretemporada el pasado lunes, así que ya tiene poco más de una semana sudando la franela y preparándose para los torneos que tendrán como preparación.

Fuente: Tribuna del Yaqui