Los Yaquis de Obregón no descartan la llegada de Luis Urías Y Jonathan Aranda

Ciudad Obregón, Sonora.- El lunes 15 de septiembre, los Yaquis de Obregón comenzaron con sus actividades de pretemporada y, a falta de poco menos de un mes para que arranque una temporada más de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), el equipo sigue moviendo sus piezas.

En entrevista para los medios, el coordinador deportivo del equipo, Nicolás García, dejó en claro que, aunque no aparecieron en la lista de invitados, los ligamayoristas mexicanos, Luis Urías y Jonathan Aranda, no están descartados y es posible que porten los colores de la Tribu en este torneo.

"Estamos en pláticas con los ligamayoristas, pero ellos todavía no terminan sus compromisos con sus equipos; en el caso de Aranda, presenta una lesión, mientras que Urías fue firmado por Cerveceros", declaró para Tribuna el directivo del conjunto de Cajeme.

Se integran más jugadores

A la lista de poco más de 30 peloteros, este martes se integraron Santiago Chávez y Felipe González a los trabajos de entrenamiento, que se están realizando en el Estadio Yaquis. Por otra parte, en la misma entrevista, García comentó que será en Arizona cuando el mánager Gabe Álvarez y los jugadores que vienen de disputar la Serie Rey reporten con Yaquis.

"El mánager llegará cuando estemos en Arizona, está en pláticas con el cuerpo técnico, todos los días revisa el programa. Mientras que los jugadores que vienen de tener actividad en la Serie Rey, llegarán cuando estemos en Tucson, Arizona, para la Fiesta Mexicana", afirmó García.

A su vez, Nicolás García declaró para los medios que la segunda base será cubierta por Riley Unroe, jugador que es de la confianza del nuevo mánager; además, anticipó que todavía quedan muchos movimientos por hacer y uno de ellos es fortalecer el bullpen de los Yaquis.

"Tenemos dos incógnitas en el bullpen, vamos bien, estamos en tiempo para formar un gran equipo", sentenció Nicolás García, quien desde el primer día de pretemporada estuvo presente, para atender a cada uno de los medios de comunicación que se dieron cita.

