México busca embestir en el Campeonato Mundial de Ciclismo de Ruta en Ruanda

Ciudad de México.- Con Isaac del Toro al frente, México quiere escalar a lo más alto en el Mundial de Ciclismo de Ruta 2025 en Ruanda, el cual se llevará a cabo a partir del próximo fin de semana en este país africano.

Al frente del contingente tricolor, se encuentra el bajacaliforniano Isaac del Toro, quien ha destacado en gran manera en sus últimas competiciones en las que ha subido a lo más alto del podio, sobre todo en territorio italiano.

MÉXICO EN EL MUNDIAL DE CICLISMO DE RUTA uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83DuDEB4



Isaac del TorouD83CuDDF2uD83CuDDFD ya está confirmado para competir por México en el Mundial UCI de Ruanda este 21 y 28 de septiembre.



A pesar de que estaban confirmadas 6 cuotas para el país, al momento solo aparecen confirmados 2 ciclistas para la… pic.twitter.com/55m4Sckfxt — Olimpismo Mexicano (@OlimpismoMex) September 16, 2025

Actualmente, nuestro país ocupa la posición 20 en el ranking mundial de la Unión Ciclista Internacional (UCI), lo cual le otorga el derecho de tener a seis atletas.

Los demás integrantes del combinado azteca son Edgar Cadena, César Macías, José Muñiz, Carlos García y José Juan Prieto, quienes junto al ‘Torito’ buscarán hacer frente a potencias como Suiza, Alemania, Noruega, Ecuador, Portugal, Colombia, Nueva Zelanda, Irlanda y Eritrea.

Del Toro encabeza al equipo tricolor



Del Toro se medirá rueda a rueda con los mejores del mundo en Kigali, debutando en la categoría élite tras una histórica participación en las divisiones sub 23 en 2024.

Hace un año impuso la mejor marca para un corredor azteca en la prueba contrarreloj, con el lugar 16, y terminó sexto en la carrera de ruta, un resultado inédito para el ciclismo mexicano. Con esos antecedentes dio el salto a la máxima categoría en un 2025 que lo ha consolidado como uno de los talentos emergentes más importantes del pelotón internacional.

Cadena también forma parte de este equipo



La competencia reunirá a la élite del ciclismo internacional. Ruanda recibirá a los mejores corredores del planeta, todos con la ambición de portar el maillot arcoiris.

El esloveno Tadej Pogacar, campeón en 2024 en Zúrich, llegará como gran favorito tras conquistar su cuarto Tour de France y buscará el bicampeonato mundial. Será, además, rival directo de Del Toro pese a hacer historia como compañeros del UAE Team Emirates.

En la competencia también participarán Mathieu van der Poel, monarca en 2023 en Glasgow, y Remco Evenepoel, ganador en 2022 y vigente bicampeón de la contrarreloj, quienes intentarán recuperar la corona. A ellos se suman Julian Alaphilippe, último bicampeón del certamen, y el danés Mads Pedersen, todos con credenciales suficientes para disputar la gloria.

Fuente: Tribuna del Yaqui