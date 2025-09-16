MLB: Cal Raleigh muestra su poder y alcanza par de marcas con el madero

Kansas City, Estados Unidos.- Con un par de swings, Cal Raleigh entró a los libros de récord de MLB y de los Seattle Mariners; al alcanzar dos hitos con el madero en la victoria por paliza de 12-5 de su equipo ante los Tampa Bay Rays.

Raleigh sacudió sus jonrones 55 y 56 de la temporada el jueves en el Kauffman Stadium, superando a Mickey Mantle (1961) como líder entre bateadores ambidiestros antes de igualar a Ken Griffey Jr. (56 en 1997 y 1998) con la mayor cantidad en una sola campaña en la historia de los Mariners.

Raleigh rompió el récord de jonrones de Mantle al conectar su vuelacercas 55 de la temporada ante el derecho de los Royals, Michael Wacha, sin outs en la tercera entrada del juego del martes por la noche en Kansas City. El histórico calonazo recorrió 419 pies por la línea del jardín derecho, salió del bate a 109.5 millas por hora.

The Dumper and The Kid.



El 'Big Dumper' había empatado la marca establecida por la estrella de los Yankees en 1961 con un batazo en la primera entrada contra los Los Angeles Angels el domingo. Recibió una ovación de pie de un pequeño grupo de fanáticos de los Mariners detrás del dugout visitante. Muchos fanáticos de los Royals también aplaudieron.

El receptor All-Star volvió a subir en la cuarta entrada. Esta vez, bateando a la derecha contra el zurdo Daniel Lynch IV, Raleigh envió el primer lanzamiento que vio 425 pies al jardín central para su jonrón número 56. Griffey estableció el récord de los Mariners cuando conectó 56 jonrones durante la temporada de 1997 e igualó la marca al año siguiente.

Fue el vigésimo juego de múltiples jonrones de la carrera de Raleigh y el décimo esta temporada. Solo ha habido nueve temporadas de 60 jonrones en las mayores. Aaron Judge tuvo el último cuando bateó 62 para los Yankees en 2022.

Con esta actuación, la candidatura de Raleigh para su primer Premio JMV de la Liga Americana alcanzó un nuevo nivel, ya que el receptor de 28 años amplió su liderato en la Liga Americana en jonrones (56) y empujadas (118) con su décimo juego multijonrones en la temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui