Monterrey vs América EN VIVO: Día, horario y en qué canal ver la jornada 9 del Apertura 2025

Guadalupe, Nuevo León.- Luego de sufrir una dolorosa derrota en el Clásico Nacional, el Club América quiere reivindicar el camino en el torneo Apertura 2025, sin embargo, tendrán una visita complicada a la cancha del Estadio BBVA para enfrentarse al CF Monterrey, actual líder del futbol mexicano, en acciones correspondientes a la jornada 9. Los pupilos de André Jardine deberán hacer un partido casi perfecto si buscan salir con un resultado positivo de la Sultana del Norte.

En su último partido de Liga MX, el conjunto de Coapa recibió a Chivas en una edición del partido más importante del balompié nacional. Tras un primer tiempo en dominó al equipo tapatío, el cuadro azulcrema resintió la lesión del mediocampista español, Álvaro Fidalgo, y se fue abajo en el marcador al minuto 63 con un gol de Roberto 'Piojo' Alvarado. La segunda anotación fue obra de Armando 'La Hormiga' González.

A pesar de una reacción en el tiempo agregado gracias a un tanto de tiro libre cortesía de Alejandro Zendejas, América terminó por perder el encuentro que al final tuvo conatos de bronca entre los integrantes de ambos clubes. Con este resultado, la escuadra capitalina se ubica en la tercera posición de la tabla general con 17 puntos, 16 goles a favor y ocho en contra. Según el corresponsal de TUDN, Gibrán Araige, Jardine si podrá contar con Sebastián Cáceres para el compromiso ante Rayados.

Por su parte, los dirigidos por Domènec Torrent derrotaron 1-0 a Querétaro la jornada pasada con un gol de Germán Berterame y con ello aseguraron el superliderato del campeonato. Este martes, el francés Anthony Martial, flamante refuerzo de Monterrey, aterrizó en tierras mexicanas para ponerse a disposición del entrenador español y se dijo listo para jugar. Asimismo, los regiomontanos contarán con su capitán Sergio Ramos, quien cumplió con su partido de suspensión la jornada pasada.

pic.twitter.com/m4wOmlvYgK — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) September 16, 2025

Posibles alineaciones Monterrey vs América

Monterrey: Santiago Mele, Stefan Medina, Sergio Ramos, Victor Guzmán, Gerardo Artega, Jorge Rodríguez, Fidel Ambríz, Óliver Torres, Jesús Corona, Sergio Canales y Germán Berterame.

América: Luis Malagón, Israel Reyes, Sebastián Cáceres, Igor Lichnovsky, Cristian Borja, Erick Sánchez, Jonathan Dos Santos, Dagoberto Espinoza, Allan Saint-Maximin, Alejandro Zendejas y Rodrigo Aguirre.

Día: Sábado 10 de septiembre de 2025

Hora: 21:05 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio BBVA

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX Premium

¡Apoyar a La Pandilla en Casa! ¡Compra ya tus boletos para el Monterrey América!



https://t.co/ed3obxdUFj — Rayados (@Rayados) September 16, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui