Polémica envuelve triunfo del Real Madrid ante Marsella en la Champions

Marsella, Francia.- Deslumbrando al inicio y sufriendo al final, el Real Madrid se presentó en la Liga de Campeones con una victoria por 2-1 el martes en su visita al Marsella, en duelo que tampoco estuvo exento de la polémica.

El triunfo de los merengues fue encabezado por el astro francés Kylian Mbappé, quien convirtió dos penales dudosos después de quedarse con 10 hombres y remontó para vencer al cuadro galo en la jornada inaugural.

Aunque los locales dominaron prácticamente todo el primer tiempo, no lograban abrir el cerco defensivo de los visitantes, hasta que al 22’ el Madrid perdió un balón y Mason Greenwood sirvió a Timothy Weah un gran servicio dentro del área para que este con un disparo potente marcara el 0-1.

Weah puso al frente a los franceses

Pero el cuadro blanco no bajó la guardia y poco minutos después (29’), Rodrygo entró por izquierda, amagó hacia fuera, se fue para dentro y Kondogbia picó el anzuelo para derribarlo, decretándose la pena máxima que Mbappé cobró de manera perfecta para emparejar las acciones.

Mbappé marcó desde el punto penal

Con este marcador ambos equipos se fueron al descanso de medio tiempo y tras la reanudación, las jugadas de peligro oscilaban en un bando y otro, expectantes de que el adversario cometiera un error para aprovecharlo.

Y cuando parecía que el Marsella podía aguantar al menos el resultado tras la expulsión del capitán Dani Carvajal por golpear con la cabeza a Rulli (73), una mano del argentino Facundo Medina hizo borrar cualquier esperanza.

Medina se cayó tras una barrida en la que le robó el balón a Vinícius y accidentalmente la pelota le tocó en la mano. El nazareno no dudó y marcó el penalti que de nueva cuenta fue cobrado por Mbappé, para darle el triunfo y los tres puntos al Madrid.

GOOOOOOL DOBLETEEEE DE KYLIAN MBAPPÉ uD83DuDE0DuD83DuDE0DuD83DuDE0DuD83DuDE0D pic.twitter.com/ezu1WCLG0m — (fan) REAL MADRID FANS uD83EuDD0D (@AdriRM33) September 16, 2025

La victoria significó que el 15 veces campeón se convirtió en el primer equipo en la historia de la competencia, desde el cambio de marca a principios de la década de 1990, en alcanzar las 200 victorias y de paso le dio al exjugador del Madrid, Xabi Alonso una victoria en su debut en la Liga de Campeones como entrenador del club.

Si adentro del estadio se desarrollo una batalla, fuera de él se llevó a cabo otra, cuando la policía española se enfrentó con los aficionados del Marsella antes del partido, pero la situación se controló rápidamente.

