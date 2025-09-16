Randy Arozarena regresa al beisbol mexicano; Jaguares de Nayarit tendrá poder ligamayorista

Ciudad de México.- Una de las incógnitas más frecuentes entre los seguidores de los equipos que conforman la Liga Arco Mexicana del Pacífico es sobre cuáles elementos que militan en la MLB regresarán a los diamantes mexicanos para disputar el circuito invernal de béisbol en México, y una de las nuevas escuadras hizo oficial el regreso de uno de los peloteros más exitosos en la actualidad, ya que Randy Arozarena volverá a jugar en la LAMP con los Jaguares de Nayarit.

El equipo de los Jaguares tendrá su primera temporada en su historia, luego de que Sultanes de Monterrey dejara libre un cupo en la liga invernal; la escuadra tendrá su sede en Tepic. Su primer encuentro será el miércoles 15 de octubre, cuando reciban a los Venados de Mazatlán en su presentación oficial.

A pesar de que será su primera temporada en la historia para los Jaguares, han demostrado que quieren ser competitivos desde el arranque, anunciando a elementos de gran experiencia en ambas ligas de México como Randy Romero y Faustino Carrera, además de la incorporación de Luis Carlos García como manager.

Hace un par de semanas se comenzó a especular sobre la posibilidad de que el ligamayorista nacionalizado mexicano pudiera tener una participación con los Jaguares y dicho rumor se acrecentó luego de que Héctor Torres Fitch, director de operaciones del equipo nayarita, informara que ya se estaban en pláticas para poder concretar el retorno de Arozarena a la LAMP.

Ayer, en un evento de política, uno de los representantes del gobierno estatal en la CDMX anunció que las negociaciones llegaron a buen puerto y reveló cuándo estará arribando Arozarena a Nayarit. Gabriel Camarena confirmó que el jardinero de los Seattle Mariners estará participando en la LAMP por primera ocasión desde el 2019.

Quiero decir que viene, ya está firmado por 10 encuentros el ligamayorista Randy Arozarena, a jugar con los Jaguares de Nayarit; así de importante es la inversión, ya que es un jugador que vale millones en los Estados Unidos y estará jugando por 10 encuentros aquí".

Gabriel Camarena anuncia la llegada de Randy Arozarena con los Jaguares de Nayarit pic.twitter.com/UUDwu0HVDO — MEDIAESPECTACULOS (@MEDIAESPEC77161) September 16, 2025

Randy Arozarena disputó varias temporadas con los extintos Mayos de Navojoa; con la tribu del sur de Sonora disputó un total de 130 juegos, en los cuales dejó un promedio total de .283 con 14 cuadrangulares y 55 carreras impulsadas.

Fuente: Tribuna del Yaqui