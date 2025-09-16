Rayados y América recuperan elementos clave para su duelo de la jornada 9 en el Apertura 2025

Ciudad de México.- El encuentro más llamativo de la jornada 9 del Apertura 2025 será cuando se enfrenten el actual superlíder, los Rayados de Monterrey, y las Águilas del América, que se encuentran en tercer lugar de la tabla de posiciones; ambos equipos perdieron a unos elementos que forman parte del cuadro titular, pero los dos clubes han confirmado que estarán de regreso para el encuentro de la jornada 9.

Los Rayados de Monterrey recibirán en el 'Gigante de Acero' al conjunto de Coapa este fin de semana, luego de que ambos afrontaran su último compromiso sin tener el plantel completo. 'La Pandilla' se enfrentó a los Gallos Blancos del Querétaro sin su capitán, Sergio Ramos, luego de que este tuviera que cumplir una sanción y, para el América, perdió a Sebastián Cáceres, luego de que sintiera una molestia muscular durante el Clásico Nacional.

El defensa central español vio acción por última vez en la Liga MX en el juego de los Rayados y el Puebla, partido perteneciente a la jornada 7 del Apertura 2025; Sergio Ramos recibió una tarjeta amarilla en el minuto 42 del primer tiempo, con lo que completaba la cuota máxima permitida, por lo que se tendría que perder la jornada 8, cuando los Rayados de Monterrey visitaron al Querétaro.

Por su parte, Sebastián Cáceres tuvo que abandonar el Clásico Nacional por una lesión muscular; corría el minuto 70 cuando Cáceres comenzó a sentir una molestia muscular y tuvo que salir de cambio, siendo sustituido por Jonathan Dos Santos. Gibran Araige, periodista de TUDN, adelantó que, luego del resultado de las pruebas médicas, el defensa uruguayo comenzó con trabajos regenerativos y estará al cien para el encuentro del sábado.

Sebastián Cáceres trabajando al parejo de sus compañeros. @FOXSportsMX pic.twitter.com/zKGNCYzuIm — Carlos Rodrigo Hernández. uD83EuDD51 (@crh_oficial) September 16, 2025

Aun con esta reincorporación para el América, el conjunto 'azulcrema' permanecerá con dos bajas que le restan gran poder en la ofensiva; Álvaro Fidalgo salió del encuentro contra las Chivas con un golpe en la rodilla y sigue siendo duda para el siguiente partido, mientras que Henry Martin sufrió un esguince de rodilla en un entrenamiento, por lo que estará fuera de las canchas por al menos dos semanas.

