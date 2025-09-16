Shohei Ohtani se sube a la loma por Los Angeles Dodgers; se enfrentará a los Phillies

Los Ángeles, Estados Unidos.- Shohei Ohtani volverá a la loma de lanzadores del Dodger Stadium para comenzar una de las series más complicadas para el conjunto californiano en el cierre del rol regular; 'Show-Time' será el encargado de abrir el juego por Los Angeles Dodgers para enfrentar a los Philadelphia Phillies, una serie determinante contra uno de los equipos con mejor foja en toda la MLB.

El astro japonés ha tenido 12 apariciones en la loma con los Dodgers; todas han sido como abridor y, conforme van llegando más aperturas, sus apariciones como lanzador se van prolongando. Ohtani acumula un total de 36 innings lanzados, estableciendo su marca en un ganado y un perdido con 49 ponches y una efectividad de 3.75. Lo verdaderamente destacado en el regreso de Shohei a la loma ha sido su velocidad, con rectas que superan las 100 millas por hora.

Su única victoria fue el 27 de agosto cuando los Dodgers se enfrentaron a los Cincinnati Reds en la casa de la novena californiana ante casi 50 mil personas; por primera ocasión con la franela de los Dodgers, Ohtani llegó a las cinco entradas lanzadas y solo una carrera permitida, siendo beneficiado por un rally de Los Ángeles en la cuarta entrada. En ese encuentro, el japonés retiró por la vía del chocolate a nueve de 19 bateadores que se enfrentó.

Shohei Ohtani volverá a la loma, pero se enfrentará a una de las ofensivas más peligrosas en la actualidad de las Grandes Ligas; los Philadelphia Phillies se encuentran en segundo lugar de ganados y perdidos en toda la MLB, solo por detrás de los Milwaukee Brewers, y ambos son los únicos clubes que han llegado a las 90 victorias en la actual temporada. De igual manera, se tendrá que enfrentar al líder de cuadrangulares en la Liga Nacional y de RBI en toda la MLB, Kyle Schwarber.

53 home runs for Kyle Schwarber uD83DuDE24 pic.twitter.com/9pzWXj1s3O — MLB (@MLB) September 16, 2025

'Sho-Time' subirá a la loma del Dodger Stadium la tarde del 16 de septiembre, en un encuentro pactado para iniciar a las 20:10 horas (horario CDMX), luego de que se perdiera su apertura programada para el fin de semana, cuando los Dodgers visitaron a los San Francisco Giants.

Fuente: Tribuna del Yaqui