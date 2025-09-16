Tigres no contará con su '10'; André-Pierre Gignac se perderá el juego con Chivas por lesión

Monterrey, Nuevo León.- Malas noticias para los seguidores del conjunto regio, Tigres de la UANL, pues no contarán con su delantero histórico para su compromiso contra el 'Rebaño Sagrado'; los dirigidos por Guido Pizarro se enfrentarán a las Chivas del Guadalajara, pero lo tendrán que hacer sin su '10', ya que el delantero francés André-Pierre Gignac se perderá el encuentro y estará sujeto a revisión para determinar cuándo regresará a las canchas.

El equipo de los Tigres ha tenido un arranque regular en el Apertura 2025, pues marcha en la quinta posición, luego de siete encuentros disputados, en los cuales acumula cuatro triunfos, dos empates y una derrota, con un partido menos que los punteros de la Liga MX. En la jornada más reciente del torneo, el conjunto regiomontano no pudo hacer daño y terminaron empatados sin goles ante el León y su última victoria fue en la jornada 5, cuando visitaron al Santos Laguna.

Mientras el equipo se preparaba para realizar el viaje a la 'Perla Tapatía', se dio el anuncio de que perderán de nueva cuenta a su delantero; en la cuenta oficial del equipo en X, se informó que Pierre-Gignac tiene molestias en la rodilla derecha y se mantendrá en revisión, por lo que no tendrá acción en el encuentro del miércoles. "André-Pierre Gignac presenta un golpe en la rodilla derecha, por lo que su reincorporación al trabajo grupal quedará sujeta a su evolución".

André-Pierre Gignac presenta un golpe en la rodilla derecha, por lo que su reincorporación al trabajo grupal quedará sujeta a su evolución.

El francés de 36 años se ha visto mermado en los últimos torneos, ya que las lesiones en su cuerpo son cada vez más frecuentes: Durante el Clausura 2025, el que porta la jersey '10' con los felinos solo pudo acumular 81 minutos a lo largo de tres encuentros, mientras que en el Apertura 2025 ha visto acción en cuatro partidos, logrando disputar 115 minutos en cancha, además de marcar su primer gol del año.

Gol de penal de André-Pierre Gignac (Tigres UANL) para el 7-0 ante Club Puebla; narración de @AdrianGarciaMqz para FS1 (Fox Sports 1) pic.twitter.com/ZxRJwEqaR8 — lilboimx (@lilboimx) August 9, 2025

Se repondrá juego de la Jornada 1 del Apertura 2025.

El encuentro entre las Chivas del Guadalajara y los Tigres de la UANL estaba programado para la jornada 1 del actual torneo, pero tuvo que ser reprogramado, ya que el césped del Estadio Akron estaba siendo reemplazado. Para la escuadra regia, una victoria le significará una mejora en su posición de la tabla, pues quedaría en la tercera posición, empatados en puntos con las Águilas del América, pero con mejor diferencia de goles.

