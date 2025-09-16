Ultras del Marsella causan destrozos en el Santiago Bernabéu previo al juego con el Real Madrid

Madrid, España.- Lo que estaba marcado para ser una fiesta por el arranque de la liga de clubes más importantes en el mundo, terminó eclipsado por los actos de violencia a las afueras del Estadio Santiago Bernabéu; decenas de videos en las redes se han viralizado, ya que muestran la manera en la que los ultras del Marsella llegaron agrediendo a los oficiales y aficionados del Real Madrid que se encontraban en su paso.

En la previa del encuentro entre los merengues y el conjunto francés, se comenzaron a reportar pequeños disturbios en las inmediaciones del estadio del Real Madrid; se informó que un grupo de aproximadamente 4 mil ultras del Olympique de Marsella arribaron a la capital española para presenciar el primer encuentro de la temporada de la Champions League.

Los primeros reportes indicaron que varios grupos separados comenzaron a vandalizar las plazas y tiendas que se encontraban a su paso, agrediendo a los aficionados del Real Madrid que se encontraban en su camino; de igual manera, se reportaron destrozos en las estaciones de metro y unidades del transporte público, como autobuses y trenes de cercanía, mientras realizaban cánticos de "Madrid, hijos de pu...".

Es por eso que la autoridad de Madrid, España, desplegó un operativo para controlar a la afición del conjunto francés y canalizarla hacia las entradas del Estadio Santiago Bernabéu; el operativo se integró por más de 500 elementos de la Policía Municipal de Madrid, equipados con equipos antidisturbios, además de algunos elementos montados y patrullas blindadas, los cuales instalaron un dispositivo de seguridad para tratar de controlar a los aficionados.

uD83CuDFA5 Tensión, lanzamiento de objetos hacia la policía y cargas durante el corteo de los ultras del Marsella antes del partido contra el Real Madrid pic.twitter.com/079Ny5pJ7k — Olmo Blanco uD83CuDD67 (@rebonico) September 16, 2025

Los elementos fueron recibidos de manera hostil por los hinchas, ya que fueron agredidos con golpes, empujones, escupitajos y, de igual manera, les lanzaron botellas y demás objetos; en más de una ocasión, los aficionados del Olympique intentaron derribar las vallas instaladas por las autoridades y fueron controlados. Hasta el momento, las autoridades de Madrid no han reportado la cifra oficial de heridos y tampoco se han reportado detenidos.

Fuente: Tribuna del Yaqui