Estadio Santiago Bernabéu

Ultras del Marsella causan destrozos en el Santiago Bernabéu previo al juego con el Real Madrid

En la previa del encuentro que marcaba el arranque de la Champions League entre el Real Madrid y el Marsella se suscitaron hechos violentos a las afueras del estadio

Previo al encuentro entre el Real Madrid y el Marsella en la Champions League hubo actos violentos Foto: Internet

Madrid, España.- Lo que estaba marcado para ser una fiesta por el arranque de la liga de clubes más importantes en el mundo, terminó eclipsado por los actos de violencia a las afueras del Estadio Santiago Bernabéu; decenas de videos en las redes se han viralizado, ya que muestran la manera en la que los ultras del Marsella llegaron agrediendo a los oficiales y aficionados del Real Madrid que se encontraban en su paso.

En la previa del encuentro entre los merengues y el conjunto francés, se comenzaron a reportar pequeños disturbios en las inmediaciones del estadio del Real Madrid; se informó que un grupo de aproximadamente 4 mil ultras del Olympique de Marsella arribaron a la capital española para presenciar el primer encuentro de la temporada de la Champions League.

Los primeros reportes indicaron que varios grupos separados comenzaron a vandalizar las plazas y tiendas que se encontraban a su paso, agrediendo a los aficionados del Real Madrid que se encontraban en su camino; de igual manera, se reportaron destrozos en las estaciones de metro y unidades del transporte público, como autobuses y trenes de cercanía, mientras realizaban cánticos de "Madrid, hijos de pu...".

Es por eso que la autoridad de Madrid, España, desplegó un operativo para controlar a la afición del conjunto francés y canalizarla hacia las entradas del Estadio Santiago Bernabéu; el operativo se integró por más de 500 elementos de la Policía Municipal de Madrid, equipados con equipos antidisturbios, además de algunos elementos montados y patrullas blindadas, los cuales instalaron un dispositivo de seguridad para tratar de controlar a los aficionados.

Los elementos fueron recibidos de manera hostil por los hinchas, ya que fueron agredidos con golpes, empujones, escupitajos y, de igual manera, les lanzaron botellas y demás objetos; en más de una ocasión, los aficionados del Olympique intentaron derribar las vallas instaladas por las autoridades y fueron controlados. Hasta el momento, las autoridades de Madrid no han reportado la cifra oficial de heridos y tampoco se han reportado detenidos.

