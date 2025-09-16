Yankees sobreviven a pesadilla y mantienen ventaja por el comodín en la Americana

Minnesota, Estados Unidos.- Los Yankees caminaban tranquilos con una ventaja de 10-1 durante los primeros cuatro capítulos, pero a partir del quinto, el bullpen se comenzó a tambalear y apunto estuvo de desperdiciar esa ventaja, al aferrarse a una victoria de 10-9 sobre los Minnesota Twins.

Anthony Volpe tuvo dos hits y una carrera impulsada en su regreso a la alineación titular después de recibir una inyección de cortisona en el hombro izquierdo, y Trent Grisham conectó un jonrón de tres carreras en el segundo cuando todos los abridores de Nueva York tuvieron un hit y los Yankees construyeron una ventaja de 10-1 en el segundo.

El novato Cam Schlittler permitió cuatro carreras, tres hits y cinco bases por bolas en cuatro innigns y dos tercios de entradas, y los Yankees se aferraron para reabrir una ventaja de dos juegos sobre Boston por el primer comodín de la Liga Americana. Nueva York se mantuvo cinco juegos detrás del líder Toronto en el Este de la Liga Americana.

Volpe regresó a la alineación

Volpe, en una racha de 21-2, hizo su primera apertura desde el 9 de septiembre. Grisham conectó su jonrón número 31, el más alto de su carrera. Ben Rice agregó tres hits y remolcó una carrera para Nueva York, que se recuperó después de perder el primer partido de la serie del lunes 7-0.

Schlittler abrió por los Yankees

Mark Leiter Jr. (6-7) permitió un hit en una entrada y dos tercios en blanco para apuntarse la victoria. Con los Yankees aferrándose a una ventaja de 10-8, Devin Williams lanzó un octavo perfecto. Bednar permitió el jonrón de Trevor Larnach con un out en el noveno, luego retiró a Kody Clemens con un rodado y ponchó a Royce Lewis para su salvamento 25 en 28 oportunidades.

Zebby Matthews (4-6) duró tres entradas, permitiendo 11 hits y empatando la peor marca de su carrera con nueve carreras. Los Mellizos consiguieron jonrones de James Outman ante Schlittler y Ryan Fitzgerald contra Ryan Yarbrough mientras anotaban siete carreras en la quinta y sexta entradas.

