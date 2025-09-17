¡Adiós Selección Mexicana! 'Tuca' Ferreti sentencia el futuro de Henry Martin con el 'Tricolor'

Ciudad de México.- En pleno proceso de preparación para la Copa del Mundo 2026, varios elementos que pudieran formar parte de la Selección Mexicana en la justa mundialista se encuentran disputando en los clubes para llegar a su máximo nivel y ser contemplados por Javier 'Vasco' Aguirre; uno de los jugadores que ha visto mermado su regreso con la selección es el delantero Henry Martin, el cual recibió duras críticas por parte de Ricardo 'Tuca' Ferreti, el cual relató que debe olvidarse del 'Tricolor'.

El ofensivo de las Águilas del América ha tenido un 2025 muy complicado, pues se ha perdido la mayor parte de los partidos de la Liga MX por diversas lesiones; en el actual torneo, solo ha visto acción en 4 partidos, en los cuales no ha podido marcar un gol, siendo su última anotación durante la Liguilla del Clausura 2025.

Apenas el día de ayer, mientras el equipo 'Azulcrema' realiza sus entrenamientos previos a la jornada 9 del Apertura 2025, se informó que la 'Bomba' sufrió una nueva lesión que lo mantendrá alejado de las canchas por al menos dos semanas. "El Club América informa que nuestro jugador Henry Martín presenta un esguince de rodilla izquierda. El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución".

El Club América informa que nuestro jugador Henry Martín, presenta un esguince de rodilla izquierda.



El tiempo de recuperación será de acuerdo a su evolución. #SOMOSAMÉRICA pic.twitter.com/VKlAwcHVQa — Club América (@ClubAmerica) September 16, 2025

El exseleccionador del conjunto azteca, Ricardo Ferreti, habló sobre la complicada actualidad que enfrenta el delantero yucateco, revelando que el jugador optó por no entrar a quirófano y tratar sus lesiones por medio de rehabilitación física, lo cual no parece haber funcionado del todo. "Tres lesiones musculares que son normales. La del tendón de Aquiles es el detalle que tiene que curar. No se quiso operar, trató con fisioterapia, tratamientos y todo eso".

'Tuca' Ferreti convocó por primera ocasión a Henry Martin con la Selección Mexicana

Por último, señaló que el jugador debe apartar su esperanza de vestir la playera de la Selección Mexicana y sacrificar unos meses de su carrera para concluir de manera satisfactoria su proceso de recuperación. "Tiene que operarse y olvidarse de la selección; desde que (Javier) Aguirre lo mandó a la tribuna, adiós, ya no tienes chance", señaló en un programa de ESPN.

Fuente: Tribuna del Yaqui