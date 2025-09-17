'Canelo' Álvarez no se retira, Cubs pasan a playoffs y más noticias en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- ¿Saúl Álvarez se retira del boxeo tras perder sus títulos mundiales de peso supermediano? Entérate de los detalles de esta y otras noticias a través del Tribuna Top 3 Deportes. En este resumen también encontrarás otros acontecimientos relevantes sobre el mundo deportivo, por ejemplo, el pase a postemporada de los Chicago Cubs, luego de una extensa sequía desde 2020. ¿Lograrán avanzar en los playoffs de MLB?

Así empieza el Tribuna Top 3 Deportes

Regresan los Cubs a playoffs en MLB

Después de 5 años de ausencia de play offs, los Chicago Cubs aseguraron su lugar en la postemporada, luego de derrotar 8-4 a los Pirates Pittsburg. Esta es la primera vez que el equipo de la 'Ciudad del Viento' logra avanzar a playoffs desde la temporada de 2020.

Gervonta vs Jake Paul cambia de sede

Este miércoles, la cadena ESPN expuso que la pelea entre Gervonta Davis y Jake Paul será cambiada de sede. Aunque se había anunciado el encuentro en Atlanta, Georgia, para el próximo 14 de noviembre, ahora se realizará en Miami, Florida, en la misma fecha.

'Canelo' Alvarez no se retira

Eddy Reynoso rompió el silencio luego de la reciente derrota de Saúl 'Canelo' Álvarez ante Terence Crawford en Las Vegas. El entrenador del jalisciense informó que Saúl se mantendrá activo en el boxeo a pesar de que el pasado sábado perdió sus títulos mundiales de peso supermediano.

Fuente: Tribuna del Yaqui