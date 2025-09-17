'Checo' Pérez y Cadillac ya tienen bebida oficial para su debut en la F1

Nueva York, Estados Unidos.- El equipo Cadillac sigue sumando aliados de cara a su debut en la próxima temporada de la F1, al anunciar su asociación por varios años con Jim Beam, que convierte al destilador de bourbon estadounidense en su socio oficial de bebidas espirituosas.

"Esta asociación reúne a dos íconos de la herencia estadounidense para crear algo realmente especial", dijo Dan Towriss, CEO de TWG Motorsports, el grupo propietario de Cadillac F1. "La Fórmula 1 es un escenario global, y queremos llevar a nuestros fanáticos en este viaje con nosotros en cada paso del camino.

Old roots. New roads ??



Two American originals, now united on the world’s fastest stage. Welcome to the team @JimBeam! pic.twitter.com/PRoqH9vMgC — Cadillac Formula 1 Team (@Cadillac_F1) September 17, 2025

"Nuestra visión va más allá de las carreras: estamos construyendo un equipo que vive donde chocan el deporte, la tecnología y la cultura. Con Jim Beam uniéndose a nuestra familia de socios, el impulso detrás de este proyecto se fortalece cada día a medida que nos preparamos para nuestro debut el próximo año".

Esta asociación muestra el deseo de la escudería por convertirse en el verdadero equipo de América que compita contra equipos cuya sede principal está en Europa. Previamente, Cadillac había llegado a otro acuerdo en junio con la también marca estadounidense de moda Tommy Hilfiger, como su socio oficial de ropa del equipo que debutará en la parrilla de Fórmula 1 en 2026.

Bottas y Pérez serán los pilotos de Cadillac

El naciente equipo cuenta ya con sus dos pilotos firmados para liderar al equipo, siendo ellos el mexicano Sergio 'Checo' Pérez y el finlandés Valtteri Bottas, además de Colton Herta, nativo de California, quien dejará IndyCar para convertirse en el piloto de pruebas de Cadillac en un intento por obtener la súper licencia que necesita para competir en la F1.

Herta será el piloto de pruebas de la escudería

El acuerdo reafirma la relación de Jim Beam con Cadillac, la cual se remonta a más de un siglo. Fred Noe, el maestro destilador de séptima generación de Jim Beam, todavía conduce un Cadillac como tributo al automóvil que ayudó a salvaguardar el legado de su familia.

Aunque este viene a ser el primer movimiento de Jim Beam en el espacio de la F1, la destilería no es ajena al ámbito deportivo, ya que tiene acuerdos con los Kansas City Chiefs y los Dallas Cowboys en la NFL, así como con los Los Angeles Dodgers, que es propiedad del mismo grupo propietario de Cadillac F1.

Jim Beam también tiene acuerdos de patrocinio con la Federación de Futbol de los Estados Unidos, las 500 Millas de Indianápolis, Nascar y Dick Johnson Racing de Australian Supercars. Jim Beam utilizará la asociación para la marca dentro y fuera del automóvil durante toda la temporada de F1 durante el acuerdo de varios años.

Fuente: Tribuna del Yaqui