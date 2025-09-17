Chivas del Guadalajara vs Diablos del Toluca: dónde ver EN VIVO la jornada 9 del Apertura 2025

Guadalajara, Jalisco.- Las Chivas del Guadalajara buscarán continuar con el buen momento, luego de sacar un sorpresivo triunfo ante las Águilas del América, pero su siguiente compromiso será aún más complicado, ya que se enfrentarán al actual campeón de la Liga MX; el 'Rebaño Sagrado' recibirá a los Diablos del Toluca, encuentro pactado en la jornada 9 del Apertura 2025.

Los dirigidos por Gabriel Milito han venido de menos a más; se encuentran en la posición 11 de la tabla, ya que solo han sumado siete puntos, derivados de dos victorias, un empate y cuatro derrotas; cuenta con un partido menos que se repondrá la tarde del 17 de septiembre. Su encuentro de la jornada 1 contra los Tigres de la UANL se tuvo que aplazar, ya que el Estadio Akron se encontraba en medio de una remodelación, lo que hacía inviable celebrar el encuentro.

Su última victoria fue el sábado 13 de septiembre, cuando vencieron en el Clásico Nacional a las Águilas del América; un gol de Roberto 'Piojo' Alvarado y uno más de Armando 'Hormiga' González bastaron para sacar su primera victoria en varios torneos ante su acérrimo rival. Su derrota más reciente fue durante la jornada 7, cuando cayeron ante el Cruz Azul, con marcador de dos goles contra uno.

Los Diablos del Toluca enfrentan otra realidad menos adversa, ya que se encuentran en la cuarta posición del Apertura 2025, solo por detrás del América, los Tigres y el Cruz Azul; el 'Chorizo Power' tiene cinco victorias, por un empate y dos derrotas, acumulando 16 unidades. El Toluca ha ganado sus dos encuentros más recientes, pues venció al Puebla con marcador de dos goles a uno y le metió tres al Atlético San Luis.

Detalles del Chivas del Guadalajara vs Diablos del Toluca del Apertura 2025

Estadio: Estadio Akron, Guadalajara, Jalisco

Fecha: Sábado, 20 de septiembre

Horario: 19:10 horas (horario CDMX)

Dónde ver: Amazon Prime Video

La última ocasión que ambas escuadras se enfrentaron fue el 15 de febrero, mientras se disputaba la jornada 7 del Clausura 2025; el Estadio Nemesio Diez presenció la victoria del Toluca, con marcador de dos anotaciones por una.

Fuente: Tribuna del Yaqui