Cubs le aplican la limpia a los Pirates y amarran su boleto a los playoffs

Pittsburgh, Estados Unidos.- Ian Happ se fue de 4-2, con un jonrón y tres carreras remolcadas para encabezar a la ofensiva de Chicago y los Cubs aseguraron su primer lugar en la postemporada desde 2020 con una victoria por 8-4 sobre los Pittsburgh Pirates el miércoles.

Fue la cuarta victoria consecutiva para Chicago, que ha ganado siete de los últimos ocho compromisos que ha disputado. Los Cubs lideran la clasificación de comodines de la Liga Nacional con un récord de 88-64.

Conscientes de lo que estaba en juego, los Cubs no esperaron mucho para tomar la ventaja en el encuentro, anotando cuatro carreras en la primera antes de que Pittsburgh registrara un out.

Michael Busch recibió pasaporte gratis y llegó a segunda con wild pitch del abridor Johan Oviedo; Nico Hoerner lo avanzó con sencillo y después anotó con balk, antes de que Happ conectara su jonrón número 23, un batazo de dos carreras que provocó una visita temprana al montículo. Moisés Ballesteros conectó el siguiente lanzamiento por encima de la pared en el jardín derecho para el segundo jonrón de su carrera.

En el fondo del mismo capítulo, los Pirates colocaron dos corredores en base con dos fuera y Joey Bart se los llevó por delante con un jonrón de tres carreras ante Matthew Boyd. La base por bolas con las bases llenas de Andrew McCutchen en el segundo empató a 4.

Los Cubs tomaron el control con tres carreras en el sexto, ayudados por errores del relevista de los Pirates Yohan Ramírez (1-3) y el receptor Joey Bart. Michael Busch remolcó a Dansby Swanson con un elevado de sacrificio para romper el empate, y Happ y Turner agregaron sencillos que produjeron carreras.

Swanson es felicitado después de anotar

Nico Hoerner contribuyó con dos hits y anotó tres veces para los Cubs. Justin Turner conectó también un par de sencillos productores después de ingresar en el sexto inning.

Aaron Civale (4-9) lanzó tres entradas en blanco para apuntarse la victoria. Boyd permitió siete hits y dio dos bases por bolas en tres entradas, la cifra más baja de la temporada.

Fuente: Tribuna del Yaqui