El lanzador estrella de Cañeros, Luis Fernando Miranda, ya reporta con sus compañeros

Los Mochis, Sinaloa.- Tras poco más de una semana de haber arrancado con los entrenamientos de pretemporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), ya reportó con los Cañeros de Los Mochis, una de sus principales figuras, el lanzador mexicano Luis Fernando Miranda.

El 'As' de los de Sinaloa, desde su llegada al club en el 2022, ha sido uno de los más aclamados en la rotación de abridores y este 2025 busca dejar buenos números manteniéndose principalmente en buena condición física; por eso reportó esta semana a los trabajos en el Chevron Park.

A mí me ha gustado esforzarme en cada salida, en cada momento que salgo al terreno; trabajo bastante en mis días de descanso, me he sentido muy bien, hemos tratado de agarrar el mismo ritmo de trabajo y creo que vamos a seguir muy bien", declaró Luis Fernando Miranda en entrevista para Cañeros.

El mexicano inició jugando este año en la liga estatal de Chihuahua y luego se integró a la Liga Mexicana de Beisbol con Guerreros de Oaxaca, donde marcó 31 ponches en 24 innings y dejó marca de 2-1 en siete compromisos que tuvo desde la lomita de los disparos.

En las primeras palabras que le dedicó al equipo, el derecho dijo estar contento por su regreso y mostró su optimismo en llegar lejos esta temporada, resaltando el gran nivel y sobre todo el ambiente que tiene el cuerpo técnico y el grupo de peloteros.

"Sabemos lo que hemos hecho durante estos años aquí, hemos hecho buenos amigos, platicamos mucho, momento de juego; sabemos que es difícil ganar el campeonato, pero con el trabajo que ha hecho la directiva, yo creo que puede ser un gran año", afirmó.

Se mantienen trabajando

Ya con la llegada de Miranda a sus filas, los Cañeros siguen entrenando. Este miércoles 17 de septiembre dividieron los trabajos con un pequeño grupo a las 8:00 de la mañana en el estadio y el resto a las 14:00 contra Visa Bros en el Estadio José López López del Ejido México.

Se espera que, conforme vaya avanzando la semana, lleguen más figuras del equipo y puedan estar listos para la gira de partidos de pretemporada que tiene la nación en verde a finales de mes ante escuadras de Sinaloa, como Algodoneros, Tomateros y Mazatlán.

Fuente: Tribuna del Yaqui