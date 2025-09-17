El PSG camina en el arranque de la defensa de su título de la Champions League

París, Francia.- A pesar de jugar sin sus atacantes estrellas, el Paris Saint-Germain (PSG) se las arregló fácilmente e incluso pudo darse el lujo de fallar un penal al comenzar la defensa de su título de la Liga de Campeones con una victoria por 4-0 sobre el Atalanta el miércoles.

El PSG mostró una vez más el excepcional trabajo en equipo que pregona el entrenador Luis Enrique y que fue un sello distintivo en su carrera por el título de la Liga de Campeones la temporada pasada. Salió a flote una vez más cuando el defensa central Marquinhos, el extremo Khvicha Kvaratskhelia, el lateral izquierdo Nuno Mendes y el suplente Gonçalo Ramos fueron los anotadores en el Parque de los Príncipes.

The defending champions dominate in Paris uD83DuDC4F#UCL pic.twitter.com/WlH2vtr9tc — UEFA Champions League (@ChampionsLeague) September 17, 2025

El desempeño del equipo acabó con el escepticismo que tenían algunos fanáticos del PSG después de que Ousmane Dembélé y Désiré Doué, quienes protagonizaron la goleada por 5-0 sobre el Inter de Milán en la final de la Liga de Campeones, se lesionaran jugando con la selección de Francia este mes.

El campeón reinante dominó todo el encuentro

En su ausencia las dos estrellas, el delantero de 19 años Senny Mayulu tuvo un comienzo poco común. Marcó el último gol del PSG contra el Inter el 31 de mayo y Luis Enrique lo seleccionó por delante de Ramos, quien anotó 19 goles en todas las competiciones la temporada pasada.

Kvaratskhelia, quien anotó el segundo gol en el minuto 39 con una carrera y un disparo característicos, no dio muestras de la lesión en la pantorrilla que sufrió en un partido de la liga francesa el domingo,

A penas a los tres minutos de juego, el defensa central Marquinhos le dio al PSG la ventaja cuando aprovechó un pase raso de Fabián Ruiz desde la izquierda. El conjunto parisino creó otras cuatro oportunidades claras en los primeros 15 minutos, con Mayulu fallando en conectar con un centro raso y el lateral derecho Achraf Hakimi afeitando el poste.

Nuno Mendes festeja su anotación

A Bradley Barcola se le anuló un gol por fuera de juego y luego el extremo vio su penalti atajado al filo del medio tiempo. Mayulu salió poco después de que Mendes hiciera el 3-0 en el minuto 51 después de combinar con Barcola por la izquierda y mostrar un excelente control cercano antes de disparar dentro del poste.

La forma en que el PSG ganó fue alentadora para sus fanáticos, pero el Atalanta difícilmente representó una amenaza para el nuevo portero Lucas Chevalier, el reemplazo de Gianluigi Donnarumma, y el PSG probablemente enfrentará una prueba mucho más difícil ante el cinco veces campeón Barcelona el 1 de octubre.

Fuente: Tribuna del Yaqui