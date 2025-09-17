Estadio Akron se inunda por torrenciales lluvias; el Chivas vs Tigres se encuentra suspendido

Guadalajara, Jalisco.- Las Chivas del Guadalajara y los Tigres de la UANL tuvieron que aplazar su encuentro de la jornada 1 del Apertura 2025 por un cambio de césped en el Estadio Akron y el encuentro se había reprogramado para la tarde del 17 de septiembre, pero una lluvia torrencial que azotó la zona en que se encuentra la casa del 'Rebaño Sagrado', hizo que se aplazara el silbatazo inicial, mientras la nueva cancha se inunda por el fuerte diluvio.

A pesar de la fuerte tormenta, ambas escuadras ya se encuentran en el inmueble y cuando se disponían a saltar a la cancha para calentar, se suscitó la torrencial lluvia, por lo que los jugadores de los dos equipos han permanecido en los vestidores, a la espera de instrucciones por parte de los delegados de la Liga MX y los colegiados asignados a dicho partido.

El mismo club tapatío, publicó a través de sus redes sociales, un comunicado para darle a conocer a la afición que asistiría al Estadio Akron sobre lo que estaba ocurriendo a nivel de cancha. "Debido a las condiciones climatológicas, nuestro partido ante Tigres, correspondiente a la jornada 1, ha sufrido una suspensión momentánea. A través de nuestras redes sociales los mantendremos actualizados sobre la reanudación de las actividades".

En el césped del inmueble quedaron instalados conos y demás herramientas que se usan para el calentamiento previo de los jugadores, los cuales se disponían a saltar a la cancha cuando comenzó la fuerte tormenta. Diversos videos que circulan en redes sociales muestran la verdadera afectación en el estadio, ya que los túneles y rampas de acceso se encuentran copados de agua, así como en la zona de las gradas que lucen vacías, ya que las personas que alcanzaron a ingresar se encuentran en la zona de la explanada.

También, algunos usuarios han reportado daños en el inmueble más allá de las inundaciones, como parte de vigas sueltas y tornillos tirados entre los asientos.

De momento, el único comunicado que hay por parte de la Liga MX fue cuando se anunció el aplazo del silbatazo inicial, por lo que el inicio del mismo estará a expensas de lo que manifieste Protección Civil del municipio.

Fuente: Tribuna del Yaqui