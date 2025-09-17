Exestrella de las Grandes Ligas debutará en la LAMP con los Naranjeros de Hermosillo

Hermosillo, Sonora.- Los Naranjeros de Hermosillo se robaron los reflectores este miércoles 17 de septiembre, pues anunciaron la llegada de la exfigura de las Grandes Ligas, Harold Ramírez. El colombiano llega con grandes credenciales a la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), pues se trata de un cañonero que jugó más de cinco años en el mejor beisbol del mundo.

Con una gran actividad en la MLB, el flamante refuerzo de la nación naranja defendió los colores de Miami Marlins, Cleveland Guardians, Tampa Bay Rays, Atlanta Braves y Washington Nationals, siendo este su último club en el Big Show.

El estreno del cafetalero en Grandes Ligas fue con Miami en la ya lejana temporada del 2019, pero tras su estreno se mantuvo seis temporadas, donde dejó un porcentaje de bateo de .286 con 38 cuadrangulares, 247 producidas, 221 carreras anotadas y 517 hits en 536 compromisos.

Suman ofensivauD83DuDCAA



Con experiencia de Grandes Ligas, el outfielder Harold Ramírez, llega a @clubnaranjeros como parte de su legión extranjera para la temporada 2025-2026. uD83CuDDE8uD83CuDDF4uD83CuDF4A#LigaArco? pic.twitter.com/eRgM5bVkA3 — Liga ARCO Mexicana del Pacífico (@Liga_Arco) September 17, 2025

Por otra parte, durante este 2025, Harold Ramírez formó parte de los Tecolotes de los Dos Laredos, donde hizo su estreno en la pelota nacional, precisamente en la Liga Mexicana de Beisbol, donde en 94 juegos conectó nueve jonrones y remolcó 51 carreras, anotó en 90 ocasiones y tuvo un porcentaje de bateo de .359, cifras que lo colocan como un bateador de peligro y que sin duda alguna aportará una gran calidad con Naranjeros.

A su vez, dentro del circuito de ligas menores, el colombiano igualmente tiene grandes números; luego de 11 temporadas en sucursales dejó un porcentaje de .302 con 35 metrallazos, 324 carreras producidas y 330 carreras anotadas. Cabe destacar que en 2024 disputó 73 juegos en Grandes Ligas entre Tampa Bay y Washington, donde su promedio fue de .261.

Harold Ramírez ya sabe lo que es jugar en el beisbol invernal, debido a que defendió la franela de los Caimanes de Barranquilla, escuadra de su natal Colombia, con la que participó en la Serie del Caribe de 2022, donde tuvo una gran actuación a la ofensiva. Con este anuncio, Naranjeros de Hermosillo demostró que va en serio por la corona, ya que este nuevo cañonero les estaría dando en el papel una gran explosividad a la ofensiva.

¡El “Papito” responde! uD83DuDCA5 Con imparable de Aledmys Díaz, Harold Ramírez y Matt McDermott llegan al plato uD83DuDE4C??#DosNacionesUnEquipo uD83CuDDF2uD83CuDDFDuD83CuDDFAuD83CuDDF8#TecosNation uD83CuDF0EuD83EuDD89 pic.twitter.com/jE25rVPBXt — Tecos de los Dos Laredos (@LaredosTecos) August 17, 2025

Actualmente, Naranjeros se encuentra realizando trabajos de pretemporada en el Fernando Valenzuela, para posteriormente viajar a Arizona y prepararse para los primeros juegos de exhibición que tendrán ante Yaquis, Águilas y más equipos de la LAMP.

Fuente: Tribuna del Yaqui