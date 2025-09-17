Lamine Yamal se perderá el primer encuentro del Barcelona en la Champions League; sufre lesión

Ciudad de México.- La presentación en la temporada 2025-2026 de la Champions League para el Barcelona tendrá que ser sin una de sus piezas claves en el último año, ya que se encuentra lesionado, luego de haber disputado dos encuentros con la Selección de España en las clasificaciones de la UEFA para la Copa del Mundo 2026; el joven delantero, Lamine Yamal, no estará disponible para participar con los 'Culés' en su compromiso contra el Newcastle.

Yamal ya presentaba molestias en la ingle, antes de llegar al parón por las fechas FIFA de septiembre, pero fue convocado con 'La Roja' para los partidos contra Bulgaria y Turquía, por lo que siguió un tratamiento médico menor y asistió a los encuentros internacionales. En ambos partidos, el joven de 18 años no pudo marcar, pero dio tres asistencias de gol, siendo gran partícipe en ambas victorias para el conjunto español.

Hansi Flick, entrenador del Barcelona, encendió la polémica al culpar al cuerpo técnico de la Selección de España por no cuidar a los jugadores, ya que decidieron arriesgar a que Yamal sufriera una lesión más grave; Lamine se tuvo que perder el encuentro que terminó con goleada y victoria para los 'culés' sobre el Valencia en LaLiga y no ha podido integrarse a los entrenamientos del conjunto.

¡EL ENFADO DE HANSI FLICK POR LA SITUACIÓN DE LAMINE YAMAL EN LA SELECCIÓN! uD83DuDE20 pic.twitter.com/RpEMCmNHfa — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 13, 2025

Lamine Yamal será una pérdida sensible para el Barcelona en su presentación para la Champions League, ya que con el club había comenzado de gran manera en la liga de España, ya que en las primeras tres jornadas, pudo marcar dos goles y el mismo número de asistencias. A pesar de su ausencia en la cancha, el entrenador del equipo 'blaugrana' dijo tener los elementos suficientes para solventar la falta del delantero, pues considera que tiene un plantel muy equilibrado.

uD83DuDD0AFlick confirma que Lamine Yamal no estará disponible para la Champions



¿Llegó el momento de Marcus Rashford?uD83DuDC40



Disfruta de la @championsleague en español en EEUU, en DAZN pic.twitter.com/hvibyvcNMa — DAZN Fútbol (@DAZNFutbol) September 17, 2025

El Barcelona hará su presentación en la Champions League 2025-2026, luego de haber llegado a las semifinales en la temporada anterior de la Liga de Campeones de la UEFA; el equipo español se enfrentará al Newcastle United, equipo de la Premier League que no atraviesa un buen momento, por lo que, a pesar de las bajas por lesión, salta a la cancha como favorito para aspirar a la victoria.

