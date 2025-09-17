LAMP: Águilas apuesta por el talento local; invita a la pretemporada a 15 prospectos de Mexicali

Mexicali, Baja California.- Si hay un equipo que se ha reforzado en todas las áreas, ese son los Águilas de Mexicali, pero no solo apuestan con la llegada de peloteros extranjeros, sino que para la campaña entrante, tienen la encomienda de darle seguimiento a los prospectos locales.

Este miércoles 17 de septiembre la directiva anunció que 15 peloteros cachanillas fueron invitados a la pretemporada de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP), en busca de ganarse un lugar para el roster principal, que debutará el próximo octubre ante los Charros de Jalisco.

“!uD835uDC04uD835uDC12uD835uDC13uD835uDC00 uD835uDC04uD835uDC12 uD835uDC0DuD835uDC14uD835uDC04uD835uDC12uD835uDC13uD835uDC11uD835uDC00 uD835uDC02uD835uDC00uD835uDC12uD835uDC00, uD835uDC18 uD835uDC0DuD835uDC14uD835uDC04uD835uDC12uD835uDC13uD835uDC11uD835uDC00 uD835uDC02uD835uDC00uD835uDC12uD835uDC00 uD835uDC12uD835uDC04 uD835uDC15uD835uDC00 uD835uDC11uD835uDC04uD835uDC12uD835uDC0FuD835uDC04uD835uDC13uD835uDC00uD835uDC11!” uD83DuDCAAuD83CuDFFCuD83EuDD85#SiempreÁguilas pic.twitter.com/LzHcNMI2ln — Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) September 13, 2025

Los jugadores invitados son: Gilberto Vizcarra, Francisco Acuña, Daniel Ledesma, Abiam Cruz, Ramón Mora, Randy Báez, Antonio Castañeda, Roberto González, David Hernández, Ángel López, Gustavo Davis, Leonel Murrieta, Alonso García, Javier Zenizo y Emiliano de la Torre.

Con esto, los Águilas de Mexicali reafirman su compromiso con el talento local, dándole la oportunidad a más de 10 peloteros de intentar ganarse un lugar en el roster emplumado, encabezado por el manager Óscar Robles, escribió el club en el comunicado que sacó para dar a conocer la incorporación de los jóvenes".

Si bien la decisión no será fácil, Óscar Robles, en su estreno de temporada completa en el banquillo con los cachanillas, estará definiendo el roster para la temporada 2025-2026 antes del 15 de octubre, fecha en la que se llevará a cabo la gran inauguración en el Nido de los Águilas, cuando los 'Caballeros' reciban al actual campeón de la Liga Arco, los Charros de Jalisco.

"Para nosotros es muy importante abrir las puertas a los jóvenes cachanillas. Sabemos que en Mexicali hay talento y queremos que tengan la oportunidad de ganarse un lugar en el roster", comentó José 'Chapo' Amador, quien es gerente deportivo de los Águilas de Mexicali, que comenzaron con sus trabajos de pretemporada la semana pasada.

Así vivió su primer entrenamiento el Club Emplumado comandado por nuestro Mánager Oscar Robles rumbo a la próxima Temporada 2025-2026 de la @liga_arcouD83CuDFDF?uD83EuDD85#SiempreÁguilas pic.twitter.com/AqPUMlshXL — Águilas de Mexicali (@AguilasDeMxli) September 11, 2025

Además de los jóvenes, experimentados peloteros como Norberto Obeso, Jake Sáchez y David Reyes también forman parte de la lista de invitados que presentó el club para la pretemporada, que están realizando en casa, previo a los juegos amistosos que tendrán en La Paz.

Fuente: Tribuna del Yaqui