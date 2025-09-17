Marcell Ozuna produce tres y los Braves completan la barrida sobre los Nationals

Washington, Estados Unidos.- Los Atlanta Braves vencieron a los Washington Nationals con marcador de nueve carreras por tres y completan una nueva barrida en la temporada; Marcell Ozuna fue el pelotero que más aportó a la ofensiva, ya que produjo tres rayitas y conectó el mismo número de imparables. Ambos equipos se encuentran fuera de postemporada y están ubicados dentro de las peores cuatro novenas de la Liga Nacional, acompañados por los Colorado Rockies y los Pittsburgh Pirates.

La victoria fue para Hurston Waldrep, el cual tuvo apenas su quinta apertura del año, luego de ser llamado al equipo grande, proveniente de la Triple A en los primeros días de agosto; el diestro lanzó cinco entradas completas, con tres indiscutibles permitidos y tres carreras limpias, además de recetar ocho ponches. Por su parte, Clayton Beeter se llevó su tercer derrota de la temporada, ya que solo pudo retirar dos tercios y le anotaron par de rayitas.

Ambos abridores realizaron un buen trabajo, ya que colgaron una serie de cuatro ceros en la pizarra, hasta que los Nationals, por tercer encuentro consecutivo, fueron los primeros en anotar; Luis García Jr. abrió la quinta tanda con batazo de dos estaciones y llegó a la registradora con imparable de Dylan Crews, que a su vez terminó anotando por un doblete de Robert Hassell III. James Wood conectó el tercer batazo de dos bases de la entrada, enviando a home la tercera carrera para los locales.

La ventaja se esfumó solo media entrada después, cuando los Braves le dieron la vuelta a la pizarra; Ronald Acuña Jr. conectó un sencillo a los jardines y se descolgó hasta el pentágono con un doble de Drake Baldwin. El empate cayó gracias a un sencillo de Marcell Ozuna, enviando a dos compañeros a tierra prometida y la de la diferencia entró con indiscutible de Nacho Álvarez Jr.

La quinta para los Braves cayó con un cuadrangular solitario de Matt Olson en la séptima entrada; el 'Oso' Ozuna impulsó su tercer rayita del día con un doble a banda contraria, Ozzie Albies se encargó de enviar la séptima carrera con un elevado de sacrificio y las últimas dos aportaciones al marcador fueron con un sencillo de Ha-Seong Kim.

Fuente: Tribuna del Yaqui