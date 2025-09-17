¡Perdió la cabeza! Diego Simeone fue expulsado tras agredir a aficionado del Liverpool

Liverpool, Inglaterra. - Lamentables imágenes se tuvieron en la jornada de arranque para la fase de grupos de la Champions League 2025-2026, pues el entrenador del Atlético de Madrid, Diego Simeone, fue expulsado luego de hacerse de palabras con un aficionado del Liverpool, club inglés con el que terminaron perdiendo con gol de último minuto.

El Atlético de Madrid tuvo un arranque complicado en LaLiga de España, ya que se encuentra relegado fuera de los puestos que le permiten el acceso a las competiciones europeas; luego de cuatro jornadas, marcha en la posición 11, con una victoria, una derrota y dos empates. Los 'colchoneros' tenían que arrancar con el pie derecho su participación en la Champions League, luego del fracaso en la edición anterior, ya que terminaron eliminados en los octavos de final por el Real Madrid.

El Liverpool puso contra la lona al Atlético de Madrid en los primeros instantes del encuentro; apenas corría el minuto cuatro cuando Miguel Salah cobró un tiro libre, el cual fue desviado por su compañero Andrew Robertson, enviando el balón al fondo de la portería. Tan solo dos minutos después, Salah completó una pared con Ryan Gravenberch, quedando de frente al arco y sin perdonar, marcó la segunda anotación del partido.

El descuento para el Atlético cayó en el tiempo de reposición de la primera mitad, con un gol anotado de Marcos Llorente; fue el mismo futbolista que marcó el empate, al prender el balón desde afuera del área, luego de un rechace de la defensa rival, clavando un golazo para igualar los cartones.

Impossible!!!!! Llorente is Liverpool's nightmare!



Llorente scores a fantastic goal and scores again at Anfield!'





¿Qué desató la furia del 'Cholo' Simeone?

Al conseguir el empate, el 'Atleti' se lanzó a la ofensiva para intentar acabar el partido con ventaja, pero a falta de un par de minutos en el agregado, cayó la tercera anotación para el Liverpool; según reportaron los elementos de seguridad, un aficionado comenzó a insultar a Simeone luego de la anotación, lo cual causó el enojo del entrenador y se enfrascó en una discusión, llegando a los gritos y un par de empujones. El árbitro central, Maurizio Mariani, presenció las acciones y, sin dudar, expulsó a Diego Simeone mientras el resto de colegiados intentaban calmar la situación.

More angles of Diego Simeone's exchange with the Liverpool fans that led to his red card





