Pfaadt y Verlander intercambian ceros en duelo monticular y los Giants vencen a Dbacks

Phoenix, Estados Unidos.- El tres veces ganador del premio Cy Young, Justin Verlander y Brandon Pfaadt se trenzaron en un gran duelo monticular en el que se cansaron de colgar ceros, pero al final fueron los San Francisco Giants los que se alzaron con la victoria por 5-1 ante los Arizona Diamondbacks en 11 entradas.

Ambos titulares estuvieron espectaculares, aunque ninguno obtuvo una decisión en el duelo entre rivales de la División Oeste de la Liga Nacional que aún esperan llegar a los playoffs.

Pfaadt, un derecho de 26 años que se encuentra en su tercera temporada con los Diamondbacks, permitió solo un hit en nueve entradas en blanco. Ponchó a siete y dio una base por bolas mientras realizaba 97 lanzamientos.

"Desafortunadamente, no pudimos capitalizar un comienzo irreal de Brandon Pfaadt", dijo el manager de Arizona, Torey Lovullo. "Nunca ha lanzado tan lejos en un juego de beisbol, pero no dejó que eso lo afectara. Salió y ejecutó un plan de juego increíble".

Pfaadt lanzó nueve entradas en blanco

Si bien Verlander necesitó 10 lanzamientos más para superar sus siete entradas en blanco, el derecho igualó su salida más larga con los Giants y extendió una racha impresionante.

El veterano de 42 años, quien tuvo marca de 0-8 en sus primeras 16 aperturas esta temporada, ha permitido solo tres carreras en 31 entradas (0.87 de efectividad) en sus últimas cinco. Comenzando con su primera victoria el 23 de julio, tiene marca de 3-2 con efectividad de 2.17 en sus últimos 11 juegos para reducir su efectividad de la temporada a 3.75.

An incredible performance from Justin pic.twitter.com/bV94aTGQG0 — SFGiants (@SFGiants) September 17, 2025

"Es una lástima que no pudimos conseguirle una victoria", dijo el manager de los Giants, Bob Melvin. "Está lanzando tan bien a estas alturas de la temporada... Es bastante notable".

Los Giants (76-76) perdieron los primeros dos juegos de la serie en Arizona y estaban dos juegos y medio detrás de los Mets, que jugaban más tarde el miércoles, por el último comodín de la Liga Nacional. Los Diamondbacks (77-76) estaban justo por delante, a dos juegos de Nueva York.

Los Giants aún aspiran a los playoffs

Pfaadt no permitió un hit hasta el sencillo con un out del novato Drew Gilbert en el sexto. Heliot Ramos bateó para una doble matanza dos lanzamientos después. Verlander permitió tres hits y dio dos bases por bolas.

Después de que el novato Joel Peguero (3-0) trabajó una décima entrada en blanco para los Giants, Bryce Elkridge recibió base por bolas en la apertura de la undécima entrada contra John Curtiss (3-2) y Jerar Encarnación conectó un sencillo para el segundo hit de los Gigantes que puso el 1-0. Patrick Bailey conectó un sencillo para llenar las bases y el doble de Christian Koss puso el 3-0.

Fuente: Tribuna del Yaqui