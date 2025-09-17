Potros del Itson arrollan a los Corrrecaminos en su visita a Tamaulipas

Ciudad Obregón, Sonora.- Iván Enrique Amparo lanzó tres pases de anotación y contribuyó con una por tierra a su cuenta personal, para llevar a los Potros del Itson a una aplastante victoria por 36-0 ante los Correcaminos de la Universidad Autónoma de Tamaulipas (UAT).

Duelo de la Jornada 2 de la temporada 2025 de la Liga Mayor de la Organización Nacional Estudiantil de Futbol Americano (Onefa), donde los equinos lucieron como una aplanadora en su visita al campo Eugenio Alvizo Porras de Ciudad Victoria.

Top uD83DuDD1D 3 ofensivas Conferencia Nacional uD83CuDFC8 pic.twitter.com/cPrRsqqExM — ONEFA Oficial (@OnefaOficial) October 29, 2024

Los pupilos del coach Jorge Ignacio Aguilar se fueron al frente en el primer cuarto con gol de campo de 18 yardas de Jorge Acuña (55) y pase de tres yardas de Amparo a su corredor Héctor Manuel Hernández para el 9-0 parcial.

Amparano encabezó el ataque de los equinos

Posteriormente, en el segundo período, Amparo conectó otros dos pases de touchdown a Joel Antonio Osuna y Alberto Castro, con envíos de 65 y cuatro yardas, respectivamente para irse al descanso de medio tiempo con ventaja de 23-0.

Al reanudarse las hostilidades, el mariscal de campo sonorense se hizo presente en la pizarra con jugada personal de cinco yardas para el 30-0. No conformes con ese marcador, los Potros incrementaron el mismo a 36-0, cortesía de su defensiva y del linebacker Kevin Alberto Sánchez, quien se anticipó al posible receptor y le interceptó el balón enviado por el ya segundo mariscal de campo utilizado por el alto mando de los Correcaminos, Fernando García Vela.

La ofensiva sonorense arrolló a sus rivales

Esto acabó por desalentar a los Correcaminos, quienes solo atinaron a ver como Guillermo Jesús Campa en funciones de mariscal de campo, envío pase de 12 yardas a Elías Alfonso Bustamante para poner cifras definitivas.

Con este resultado, los Potros colocan su récord en 1-1 en el Grupo Norte de la Conferencia Nacional; mientras que los Correcaminos se ubican en el sótano de dicho sector con 0-3.

Top uD83DuDD1D 3 defensivas Conferencia Nacional uD83CuDFC8 pic.twitter.com/T6RwjcTYo5 — ONEFA Oficial (@OnefaOficial) October 29, 2024

El próximo compromiso para los sonorenses será este viernes 19, cuando reciban la visita de los Cimarrones de la Universidad Autónoma de Baja California (UABC) en el Campo Hundido de la Unidad Náinari, a partir de las 18:00 horas. La victoria en el 2024, fue para los Potros al son de 30 puntos a seis.

Fuente: Tribuna del Yaqui