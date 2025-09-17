Pumas vs Tigres EN VIVO: ¿Cuándo, a qué hora y dónde ver la jornada 9 del Apertura 2025?

Ciudad de México.- Luego de su goleada en la jornada pasada, Pumas UNAM tendrá la visita de un de Tigres UANL en la cancha del Estadio Olímpico Universitario, en acciones correspondientes a la jornada 9 del Torneo de Apertura 2025. El equipo capitalino se presenta a este compromiso dentro de los primeros ocho lugares de la tabla general, lo que lo coloca momentáneamente entre los puestos que dan acceso al play-in.

Por su parte, los dirigidos por Guido Pizarro han tenido un paso irregular en el presente campeonato, aunque se mantienen peleando por los primeros cupos de la clasificación. Actualmente, el conjunto regiomontano se mantiene en el quinto sitio con 14 puntos, con 16 goles a favor y ocho en contra. En tanto, los pupilos de Efraín Juárez se ubican como octavos de la Liga MX con 12 unidades, 11 goles a favor y nueve en contra.

En el terreno de juego habrá mucho y que por el lado de Pumas tenemos al portero multicampeón, Keylor Navas, y al exfutbolista del Arsenal, Aaron Ramsey. No obstante, el talento también se hace presente en el equipo de Nuevo León en la figura del exjugador del Atlético de Madrid y campeón del mundo con Argentina en Qatar 2022, Ángel Correa.

¿Cómo llegan Pumas y Tigres?

En la jornada 8, Pumas tuvo una de sus mejores actuaciones hasta el momento en el torneo y goleó de visita 4-1 al Mazatlán FC con dos goles de Guillermo 'Memote' Martínez, otro de Alan Medina y uno más para cerrar la cuenta cortesía de José Juan Macías, quien se estrenó con la playera de los universitarios. En contraparte, Tigres ofreció un partido deslucido ante Club León y empataron 0-0 en calidad de local.

Posibles alineaciones Pumas vs Tigres

Pumas: Keylos Navas, Pablo Bennevendo, Rubén Duarte, Nathan Silva, Ángel Azuaje, Rodrigo López, José Caicedo, Aaron Ramsey, Santiago Trigos, Jor Ruvalcaba, Guillermo Martínez.

Tigres: Nahuel Guzmán, Javier Aquino, Juan José Purata, Joaquim Pereira, Marco Farfan, Rômulo Zwarg, Bernardo Parra, Juan Brunetta, Ozziel Herrera, Diego Lainez y Ángel Correa.

Horario, cuándo y dónde ver Pumas vs Tigres

Día: Sábado 20 de septiembre de 2025

Hora: 19:00 horas (tiempo del centro de México)

Sede: Estadio Olímpico Universitario

Dónde ver: Canal 5, TUDN y ViX Premium

