¡Qué siempre sí! Robinson Canó confirma que se quedará un año más con los Diablos Rojos

Ciudad de México.- Este miércoles 17 de septiembre se viralizó la noticia, sobre el posible retiro de Robinson Canó, dejando con esto la puerta cerrada para volver a jugar con los Diablos Rojos del México, en la Liga Mexicana de Beisbol, pero en menos de 24 horas, ahora el discusó cambió, ya que el propio pelotero confirmó que sí se quedará.

En el festejo por el bicampeonato, que se celebró esta tarde en el Estadio Alfredo Harp Helú, de la Ciudad de México, el cañonero hizo vibrar a la afición al tomar el micrófono y afirmar que en 2026 volverá a vestir los colores esmeraldas, en busca del tricampeonato.

La fiesta comenzó cuando la afición empezó a gritar: "Uno más, uno más, uno más". Ante eso, el capitán y figura del conjunto capitalino, 'Haper' Gamboa, tomó el micro y empezó a repetir las palabras de las personas, lo que provocó risas en el dominicano.

¡CANÓ VOLVERÁ UN AÑO MÁS!



En pleno festejo por el bicampeonato, Juan Carlos Gamboa, capitán de los @DiablosRojosMX, le pidió a Robinson Canó regresar para el 2026 al equipo.



Arengó a la afición a pedirle “uno más”; Canó tomó el micrófono y frente a Santiago Harp confirmó que… pic.twitter.com/utPLjWeXhE — Beisbolpuro (@Beisbolpuro) September 18, 2025

Al escuchar al capitán y la afición, Canó rompió el silencio y declaró: "Buenas noches a todos, yo quiero que Santiago me acompañe, yo quiero dar las gracias por todo lo que han hecho conmigo, pero Santiago me ha dado toda su amistad, por eso no se merece eso y volveremos un año más", dijo la exfigura de la MLB.

Cabe destacar que desde su llegada, el astro dominicano se ha convertido en una verdadera figura de los Diablos Rojos del México, en su campaña de debut, que fue el año pasado, Canó se convirtió en el campeón de bateo y cargó con la institución a la ofensiva, mientras Bauer lo hacía en el bullpen. Ese año el conjunto de la Ciudad de México se quedó con la corona.

Por otra parte, en este torneo, Robinson no quedó campeón de bateo, ya que la corona fue para su compañero Carlos Sepúlveda, pero igualmente el exjugador de los Yankees fue pieza clave para que consiguieran el bicampeonato barriendo a los Charros de Jalisco.

Con esta noticia, y con la mira puesta en el título 19 de su historia, los Diablos Rojos del México buscan convertirse en tricampeones de la liga profesional de verano, reforzando su estatus de auténtica dinastía del beisbol mexicano, por lo que el pelotero de 42 años sería una pieza fundamental en ese legado que está construyendo el club.

Las últimas palabras de Robinson Canó para México en lo que fue su último juego en su aventura por la LMB. pic.twitter.com/I5I6xskpTY — LMB memes (@LMB_memes) September 17, 2025

Hasta el momento se desconoce si Robinson Canó tendrá participación este invierno con algún equipo de la liga de República Dominicana, o si bien se tomará un descanso para llegar sano y con óptimas condiciones a su presunta siguiente campaña con Diablos Rojos en el 2026.

Fuente: Tribuna del Yaqui