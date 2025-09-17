Robinson Canó descarta regresar con Diablos Rojos del México en 2026; piensa en el retiro

Ciudad de México.- Los Diablos Rojos del México lograron un hito histórico al alcanzar su cuarto bicampeonato desde que se fundó el club; el equipo escarlata se convirtió en el primer equipo en conseguir dos campeonatos consecutivos de manera invicta en Series del Rey, además de ligar 12 triunfos en la instancia final de la LMB. En medio de las celebraciones por parte de los 'Pingos', Robinson Canó reveló que no está en sus planes el regresar con el equipo capitalino.

El histórico segunda base exligamayorista llegó a los Diablos Rojos para la temporada 2024 de la Liga Mexicana de Beisbol, en un fichaje que marcó un punto de inflexión en el deporte mexicano; Robinson Canó demostró que su nivel no ha disminuido, pues destrozó el circuito veraniego, haciéndose con el campeonato de bateo en el 2024, dejando un promedio de bateo de .400 en las dos temporadas; además, produjo 163 carreras y conectó 86 extrabases, incluidos 28 cuadrangulares.

El pelotero conocido por su elegante mecánica de bateo, además de sus manos rápidas a la defensiva, relató que ya tiene en mente 'colgar los spikes' y dejar los terrenos de juego, luego de haber sido pieza clave para el bicampeonato de los 'Pingos'; en medio de un programa en la cadena ESPN para conmemorar el título 18 de los Diablos Rojos, se le cuestionó a Canó sobre si el siguiente año estará presente en la LMB.

En realidad, no; la verdad no lo creo, pero me siento de verdad muy contento y agradecido con el trato a la afición, a toda la fanaticada mexicana del beisbol. Gracias por el apoyo; a donde quiera que fui, me hicieron sentir como en casa. Hasta ahora, esa es la meta".

La respuesta tajante de Canó tomó por sorpresa a todos en el foro, incluidos sus compañeros, Carlos Sepúlveda y Juan Carlos Gamboa, siendo este último el que expresó su sentir por la retirada de Robinson. "Es una respuesta que no esperamos muchos y será difícil asimilarlo, pues es una gran persona de la que hemos aprendido bastante".

¡ATENCIÓN! uD83DuDEA8



Robinson Canó respondió EN EXCLUSIVA que NO CREE seguir con los Diablos Rojos del México uD83DuDE31 pic.twitter.com/9ztr2aSqJL — ESPN.com.mx (@ESPNmx) September 17, 2025

Robinson Canó recibirá un homenaje el 15 de noviembre, mientras se disputa el Juego de Estrellas entre la Liga de República Dominicana y la Liga de Puerto Rico, encuentro que será celebrado en el City Field, casa de los New York Mets, juego que podrá ser aprovechado por el exligamayorista para marcar el fin de su carrera profesional.

ROBINSON CANÓ RECIBIRÁ HOMENAJE uD83DuDC4F



El beisbolista tendrá un homenaje entre un duelo de República Dominicana y Puerto Rico en el Citi Field. Todos los jugadores usaran el número 2?4?#BeisbolxFOXSports pic.twitter.com/hGy1wlLFpR — FOX Sports MX (@FOXSportsMX) July 24, 2025

Fuente: Tribuna del Yaqui