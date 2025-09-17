Santiago Chávez reporta con Yaquis y promete trabajar fuerte para cumplir con las expectativas

Ciudad Obregón, Sonora.- Una de las cartas fuertes en el roster de Yaquis de Obregón, Santiago Chávez, ya reportó a las actividades de pretemporada de la Tribu, mismas que comenzaron el pasado lunes, bajo las indicaciones de Sergio Omar Gastélum y 'Tavo' Álvarez.
El receptor se prepara para disputar su tercera campaña con el club cajemense, el cual tiene como principal objetivo levantar la corona de la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP). "Estoy muy comprometido y motivado para trascender este año. Vengo con grandes expectativas y convencido de que este grupo puede llegar muy lejos en la temporada. Vamos a trabajar fuerte desde el primer día", afirmó el jugador originario de Saltillo.
Chávez viene de firmar una de sus mejores temporadas en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB) con los Acereros de Monclova, donde fue de los mejores con el madero, al registrar 81 imparables, 46 carreras anotadas, 42 producidas y 10 cuadrangulares.
Con un gran presente, Santiago intentará seguir con ese gran ritmo en invierno y así responder a la confianza que le tiene tanto la directiva como el nuevo cuerpo técnico encabezado por el manager Gabe Álvarez. "Fue un gran verano, trabajé duro y me ayudaron a corregir mi bateo. Todo eso me tiene motivado para hacer lo mismo este invierno y aportar a la ofensiva. Me siento muy agradecido con la confianza que me brinda la directiva y el cuerpo técnico. Estoy aquí para aportar experiencia y mucha energía dentro y fuera del terreno", dijo el receptor.
La temporada pasada el equipo de Ciudad Obregón logró pasar a la siguiente ronda, pero cayó en la primera ronda de playoffs ante los Naranjeros de Hermosillo. En este certamen que está próximo a comenzar, Chávez y el equipo tienen el objetivo de superar lo del torneo pasado y darle a la afición lo que se merece.
"Vamos a trabajar duro desde el día uno. Tenemos un fuerte compromiso con la afición que merece alegrías y para eso trabajaremos fuerte todos los días", puntualizó Santiago Chávez, quien ya suda los colores de la Tribu en las inmediaciones del Estadio Yaquis.
Cabe destacar que destacados peloteros de los Yaquis de Obregón, como Roberto 'Tito' Valenzuela, Felipe González, Fernando Flores y Samuel Zazueta, también ya se encuentran trabajando en las actividades de pretemporada.
Fuente: Tribuna del Yaqui