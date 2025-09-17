Selección Mexicana se medirá ante conjunto de la Conmebol en fecha FIFA de noviembre

Ciudad de México.- La Selección Mexicana sigue anunciando encuentros de preparación de cara a la Copa del Mundo 2026 y cerrará el año con gran actividad; luego de diversos rumores que barajeaban varios rivales para el conjunto 'Tricolor', se hizo oficial el partido amistoso contra la Selección de Paraguay, encuentro que se disputará durante la fecha FIFA de noviembre.

A inicios de agosto, la Federación Mexicana de Futbol anunció una serie de encuentros amistosos para cerrar el año, incluido el partido entre el conjunto 'Tricolor' y la Selección de Colombia en el Estadio Akron, casa de las Chivas del Guadalajara, y luego se anunció el encuentro contra Uruguay en el Estadio Corona del Santos. Días posteriores, el periodista Gibran Araige informó que la Selección Mexicana cerraría el año con un amistoso en el Estadio Rayados.

Fue el mismo reportero de la cadena TUDN, el cual reveló que los planes sobre el amistoso de la selección en tierras regias no serían posibles por un problema de patrocinadores; si bien el amistoso no se podrá celebrar en Monterrey, la Selección Mexicana sí sostendrá un partido contra Paraguay, pero este será en tierras norteamericanas.

Mediante un comunicado en el portal oficial del conjunto y las redes sociales de la FMF, se hizo oficial la ciudad sede y el estadio que albergará el último duelo de la Selección Mexicana en el 2025. "La Selección Nacional de México sostendrá un partido de preparación frente a su similar de Paraguay el próximo martes 18 de noviembre de 2025, en el Alamodome de San Antonio, Texas, en el marco del MexTour".

El encuentro está programado para la fecha FIFA de noviembre y será unos días después del encuentro contra el conjunto uruguayo, ya que los dos partidos forman parte del proceso de preparación para la Copa del Mundo 2026. La FMF destacó su compromiso para seguir buscando rivales para el equipo mexicano que representen un verdadero reto y les ayuden a retomar el nivel que han demostrado en ocasiones anteriores.

Los dos equipos han protagonizado 21 partidos en diferentes competencias, siendo dominado por gran margen el equipo mexicano, ya que el conjunto azteca ha salido con la victoria en 11 ocasiones, por cinco para Paraguay, y cinco encuentros han finalizado con empate.

