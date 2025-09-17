"Será un ejemplo": Entrenador de Saúl 'Canelo' Álvarez rompe el silencio luego de su derrota

Ciudad de México.- Luego de que muchos medios aseguraran que la carrera del boxeador tapatío había llegado a su fin, el pilar importante en su equipo de preparación rompió el silencio y habló sobre lo que enfrentarán en los siguientes meses; Eddy Reynoso, entrenador de boxeo personal de Saúl 'Canelo' Álvarez, descartó que sea el fin del mexicano y alabó la manera en la que aceptó la derrota.

Saúl 'Canelo' Álvarez se enfrentó a Terrence Crawford en el Allegiant Stadium de Las Vegas, Estados Unidos, una función que quedará marcada en la historia, ya que reunió a más de 41.4 millones de espectadores en la plataforma de streaming, lo que la convierte en la pelea masculina por el título mundial más vista en el siglo actual. Luego de 12 rounds disputados, el pugilista estadounidense se quedó con la victoria por decisión unánime, ganando los cetros del peso supermediano.

Luego de varios días del catastrófico resultado para el boxeador mexicano, fue Eddy Reynoso el que salió a disipar las dudas sobre el probable retiro del 'Canelo'; mediante sus redes sociales, el entrenador enfatizó que Álvarez Barragán solo se tomará un periodo corto de vacaciones, antes de regresar a los entrenamientos y preparar sus siguientes compromisos.

De igual manera, el entrenador que ha guiado al 'Canelo' desde su adolescencia destacó la madurez del púgil, destacando la manera en la que interpretó la derrota y la canalizará para lograr reponerse y regresar a su mejor nivel. "Esta fue solo una derrota, como las que hemos tenido antes y que nos han servido para mejorar y seguir adelante, como siempre".

Por último, enfatizó en resaltar que la carrera del histórico boxeador mexicano no solo se resumirá en títulos y las exorbitantes cifras que ganaba con cada pelea, sino que será usada como ejemplo para las nuevas generaciones por su nivel de constancia y disciplina. "Siempre serán un ejemplo para las viejas y nuevas generaciones de deportistas, dentro y fuera del ring. Porque no solo se trata de construir carreras exitosas, también se trata de formar personas ejemplares y con valores".

