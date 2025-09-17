Spencer Steer se luce con el bat y asegura la serie con victoria para Reds sobre los Cardinals

St. Louis, Estados Unidos.- Spencer Steer se lució en su actuación con el madero, ya que se encargó de producir cinco de las seis anotaciones en la victoria de los Cincinnati Reds sobre los St. Louis Cardinals; con este triunfo logran asegurar la serie en el Great American Ball Park, además de que se mantienen con vida en la lucha por acceder a las series de comodín de la Liga Nacional, ya que se encuentran a dos juegos y medio de los San Diego Padres, que cuentan con el último boleto para el wildcard.

El ganador del encuentro fue Brady Singer, logrando su victoria 14 del año, con lo cual se posiciona en la segunda posición entre los líderes de victorias en el viejo circuito, empatado con Jesús Luzardo de los Philadelphia Phillies y Logan Webb de los San Francisco Giants; el derecho de 29 años trabajó por espacio de 5 entradas y dos tercios, en las cuales recibió tres imparables y dos carreras limpias, además de otorgar seis chocolates.

Los ceros en el marcador no alcanzaron a aparecer para los locales, pues en la misma primera entrada, cayó la primera anotación para los Cardinals, con un cuadrangular solitario de Alec Burleson.

La ventaja para la novena de San Luis prevaleció por un par de entradas, hasta que en la apertura del cuarto capítulo, se dio vuelta a la pizarra; Sal Stewart negoció un pasaporte, al igual que Elly de la Cruz, y ambos llegaron a la registradora con el cuadrangular 18 para Spencer Steer, poniendo el marcador en tres carreras por una.

La cuarta anotación para los Reds fue por un wild pitch mientras se encontraban las bases llenas. Los Cardinals descontaron una en el marcador en el cierre de la sexta, pues Elly de la Cruz cometió un error en el tiro, lo que permitió anotar a Lars Nootbaar, el cual se descolgó desde la primera almohadilla.

La séptima entrada trajo las últimas dos anotaciones del encuentro, las cuales fueron suficientes para asegurar la victoria por los Reds; Austin Hays conectó su primer imparable del juego y llegó hasta la tercera almohadilla con un doble de Sal Stewart, mientras que Steer concretó su gran jornada, enviando a los dos corredores a la registradora con un sencillo a los jardines.

Fuente: Tribuna del Yaqui