TAS falla a favor de Pumas por la demanda de Dani Alves; el brasileño deberá pagar compensación

Ciudad de México.- El club Pumas de la Liga MX informó que el Tribunal Arbitral del Deporte le otorgó un fallo resolutorio a su favor, luego de más de un año de juicio contra el futbolista Dani Alves, ya que este no pudo cumplir con su contrato tras ser detenido en España, al ser acusado de violación.

El brasileño llegó al conjunto universitario en el 2022, estableciéndose como uno de los fichajes más mediáticos en la historia del futbol mexicano; el exdelantero del Barcelona firmó con un contrato de un año, pero contaba con una cláusula que permitiría la renovación del mismo. Su llegada generó grandes expectativas, pero solo alcanzó a disputar 13 encuentros oficiales, hasta que en enero del 2023, el jugador presentó un problema judicial en España.

Luego de vacacionar por el país ibérico, el brasileño fue detenido, ya que una joven había presentado una acusación de violación en su contra; el club mexicano decidió rescindir el contrato de manera unilateral, alegando indisciplina y una afectación a la imagen de la institución; de igual manera, presentaron una demanda al TAS, exigiendo una indemnización por una cifra cercana a los seis millones de dólares.

Los representantes legales del jugador argumentaron que no debían cubrir ningún monto como indemnización, ya que el club tomó la decisión sin esperar la resolución judicial del caso, acusando a su cliente de culpable sin tener las pruebas necesarias; Dani Alves fue absuelto del caso en marzo del 2025 y, aunque dicha resolución fue apelada por las autoridades españolas, el brasileño fue declarado inocente.

A pesar de esto, el Tribunal Arbitral del Deporte dio la razón al club, argumentando que los Pumas tomaron la decisión unilateral, con el motivo de proteger a la institución y su patrimonio. De igual manera, el TAS dictaminó que Alves deberá pagar un monto superior al antes mencionado.

Sin una contrademanda activa por parte de Dani Alves, el caso se consideró cerrado y la decisión se tornó irrevocable, marcando un precedente para los clubes y jugadores sobre sus responsabilidades contractuales.

