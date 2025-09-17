Tomateros de Culiacán suma refuerzo de poder con amplia experiencia en Grandes Ligas

Culiacán, Sinaloa.- Los Tomateros de Culiacán siguen su preparación para volver a alzar el cetro que los acredite como campeones de la Liga Arco Mexicana del Pacífico; el conjunto culichi anunció el arribo de un nuevo refuerzo extranjero, el cual cuenta con amplia experiencia en MLB con los Houston Astros. El norteamericano Jon Singleton defenderá el jersey guinda de la capital sinaloense y llega para aportar gran poder al line-up.

Jon Singleton nació el 18 de septiembre de 1991 en Harbor City, Estados Unidos; desde el 2009 se encuentra en las estructuras de las organizaciones de MLB, ya que disputó la Rookie League con los Philadelphia Phillies. Para el 2011, fue firmado por los Houston Astros mientras disputaba la A+ y, con un ascenso meteórico, debutó en Grandes Ligas durante la temporada 2014 con el equipo de Houston.

A partir de ese año, ha participado en cinco temporadas con los Astros, acumulando un total de 29 cuadrangulares, más de 100 carreras producidas y 160 indiscutibles en 812 turnos legales; sus mejores años fueron el 2014 y el 2024, conectando 13 vuelacercas en cada uno, además de afianzarse con la titularidad de la primera almohadilla por los 109 juegos que disputó ese año. En la actual campaña solo ha visto nueve turnos, conectando solo un imparable.

Actualmente se encuentra con los Space Cowboys de Sugar Land, equipo de Triple A de los Houston Astros; en los 109 juegos de este año, acumula 18 HR, 65 CI y 75 BB para un OPS de .725 y en los poco menos de 800 juegos que ha tenido en las sucursales, ha conectado 126 cuadrangulares y producido 432 carreras.

It’s been a long road back for @Astros 1B Jon Singleton, alumnus of MLB’s Compton Youth Academy.



His perseverance paid off in a big way tonight. pic.twitter.com/YuLXM0PyvW — MLB (@MLB) August 12, 2023

De igual manera, ya cuenta con experiencia en los circuitos de béisbol invernal del Caribe, pues en el 2014, jugó con los Cangrejeros de Santurce de la Liga de Beisbol Profesional Roberto Clemente; en su incursión en Puerto Rico dejó buenas impresiones, ya que en los 35 juegos que vio acción, conectó 33 imparables, entre ellos, nueve cuadrangulares y 17 carreras producidas, dejando un promedio de bateo de .268.

En la pelota mexicana también ya tuvo una breve participación, ya que defendió los colores de los Diablos Rojos del México durante la temporada 2021, bateando un promedio de .321 con 44 imparables; entre ellos destacan 15 cuadrangulares y 36 carreras producidas.

Fuente: Tribuna del Yaqui