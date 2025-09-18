¿Anthony Martial, el fichaje 'bomba' de Monterrey, podrá hacer su debut ante América?

Monterrey, Nuevo León.- El sábado 20 de septiembre de 2025, Monterrey recibirá al Club América en uno de los partidos más importantes del presente torneo de Apertura 2025 de la Liga MX. El conjunto capitalino se presenta a este compromiso luego de perder el Clásico Nacional y ahora tiene enfrente al actual superlíder del futbol mexicano. Una de las mayores incógnitas en torno a este encuentro es si Anthony Martial hará su debut con la camiseta de Rayados.

Durante una edición del programa INFILTRADOS, noticiero de RÉCORD, el corresponsal Ricardo Olivares presentó un reporte detallado con respecto a los primeros días del francés bajo las órdenes de Domènec Torrent. El comunicador dijo que el exjugador del Manchester United ha podido entrenar al parejo de sus compañeros y que se mantiene en buena forma física. En su llegada a tierras mexicanas, Martial mencionó que se siente listo para jugar.

La realidad es que el jugador está para debutar, llegó bien físicamente, ya es solamente la decisión de Domènec Torrent. Ya está todo listo, ya tuvo dos entrenamientos y se ve bastante bien. Desde su llegada al aeropuerto, el jugador declaró estar listo para jugar, pero su adaptación en Monterrey ha sido mínima, así que todo quedará en la decisión del entrenador", mencionó Olivares durante su intervención.

Aunque se ha dicho que el originario de Massy, Francia, mantiene un buen estado físico, la realidad es que el director técnico español será quien tome la decisión para que el atacante pueda ver actividad en algunos minutos con Monterrey. De acuerdo con los reportes de la prensa regiomontana, Martial podría tener algunos minutos en el partido ante América, pero se espera que esté en completa disponibilidad cuando el equipo de la Sultana del Norte se enfrente a Toluca.

¿Quién es Anthony Martial, el fichaje 'bomba' de Monterrey?

El delantero francés de 28 años, Anthony Martial, comenzó su carrera en las filas del Olympique de Lyon e inmediatamente atrajo la atención del AS Mónaco, club con el que brilló y se convirtió en una de las jóvenes promesas del futbol europeo en ese momento. Gracias a su destacada participación con el equipo monegasco, el Manchester United pagó alrededor de 80 millones de euros por hacerse de sus servicios.

En casi una década con los 'Red Devils', el jugador ganó la UEFA Europa League, FA Cup y la EFL Cup. El atacante formó parte de la Selección de Francia que llegó a la final de la Eurocopa de 2016, misma que perdieron ante Portugal. Entre los convocados por Didier Deschamps para ese torneo estaba André Pierre Gignac, ídolo de Tigres UANL y con quien Martial coincidió en el combinado nacional, aunque ahora serán rivales en el próximo Clásico Regio.

