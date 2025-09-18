Apellido histórico: El sonorense Mario Mendoza firma con San Francisco Giants

Navojoa, Sonora.- Una de las familias más emblemáticas del beisbol sonorense, Mendoza, tendrá un nuevo capítulo, ya que Mario Mendoza Navarro estampó su firma con la organización de los San Francisco Giants para iniciar su formación en el sistema de sucursales.

El joven lleva entre sus venas herencia beisbolera por excelencia que lo ha acompañado desde siempre. Su padre, Mario Mendoza Vizcarra, fue un pelotero en las ligas profesionales mexicanas, tanto en la Liga Arco Mexicana del Pacífico (LAMP) como en la Liga Mexicana de Beisbol (LMB).

Mientras que su abuelo, Mario Mendoza Aizpuru, dejó huella en las Grandes Ligas al defender el campo corto de equipos históricos como los Pittsburgh Pirates, Seattle Mariners y Texas Rangers entre 1974 y 1982, siendo además uno de los mejores peloteros sonorenses de todos los tiempos.

Hijo de Mario Mendoza Jr. firma con Gigantes de San Francisco



+ El joven navojoense, tercera generación de una familia emblemática del béisbol, inicia su camino en el sistema profesional de Grandes Ligas.



>https://t.co/jv8BUsXQSC

#Navojoa, #Sonora. — pic.twitter.com/rKFkIDf3LF — Diario la Verdad (@La_VerdadSonora) September 17, 2025

Gran futuro

Mario Mendoza III es considerado uno de los mejores talentos juveniles que tiene el estado en su posición, las paradas cortas, con la mirada puesta en consolidar el apellido en el diamante internacional. Cabe destacar que hace un par de años, el sonorense representó a la selección mexicana en el torneo internacional de Williamsport, junto a la escuelita de Navojoa, que en esa ocasión logró quedar entre los tres mejores equipos.

Cabe destacar que esta no es la única noticia importante de un prospecto sonorense, ya que el miércoles, el joven lanzador Christian Zazueta Jr., quien es originario de Bacobampo, fue seleccionado para el equipo Todas Estrellas de la Liga de California.

El integrante de Los Ángeles Dodgers y exalumno del CECyTES Bacobampo tuvo una temporada de siete victorias y par de derrotas, con un promedio de carreras limpias admitidas de 2.44 en 16 aperturas, sobresaliendo como uno de los seis mejores abridores del circuito. El sonorense finalizó la temporada en Clase A Avanzada, realizando una entrada de labor sin permitir ni una sola anotación, demostrando su capacidad para destacar arriba de la lomita de los disparos.

Zazueta destaca en ligas menores

Sin duda alguna, estos dos nombres figuran para ser las próximas estrellas, no solamente de su estado natal, sino de todo México, país que poco a poco ha ido creciendo en la disciplina del beisbol a niveles internacionales.

Fuente: Tribuna del Yaqui