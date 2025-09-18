Choque de leyendas: Willy Cortez sale del retiro para enfrentar al histórico Canek

Ciudad Obregón, Sonora.- Se escribirá un capítulo histórico en el deporte del estado, pues leyenda sonorense, Willy Cortez, saldrá del retiro para hacerle frente a uno de los mejores luchadores de todos los tiempos, el gran Canek. El gran suceso será este viernes 19 de septiembre, en el Gimnasio Nuevos Valores de Ciudad Obregón, a las 19:00 horas.

Choque de dinastías

Para este gran reto, ambas leyendas no estarán solas, pues la velada será un auténtico choque de dinastías; por un lado, el 'Príncipe Maya' hará equipo con Canek Jr. e Hijo de Canek, quien hará su debut como profesional, mientras que por los locales saltarán al ring Willy Cortez, Willy Cortez Jr. y el Kashorro Cortez.

"Me siento bien, estoy bien físicamente, nunca he dejado de hacer ejercicio, será un honor volver al ring ante una de las leyendas más importantes del país, como lo es Canek", declaró Willy Cortez en exclusiva para TRIBUNA, a tan solo horas de subir al ring otra vez.

"El Canek" luchador legendario enmascarado mexicano recordado por su participación en grandes empresas de lucha libre, enfrentándose y derrotando a estrellas internacionales como Yokozuna, Big Van Vader y Owen Hart. #LuchaLibre #wrestling pic.twitter.com/r6teapYBQl — WSG Manuel (@Manuelgpy) August 31, 2025

"Estoy contento, motivado, listo para dar un gran espectáculo; Canek es un gran amigo, lo respeto y sobre todo admiro, así que daremos una gran lucha, es una verdadera guerra de dinastías por primera vez en Ciudad Obregón", puntualizó la leyenda de Cajeme.

En esta histórica función de este viernes, también tendrán actividad Genha, Tigre de Bengala, Jade, Príncipe Azgard, Red Power Jr, Dragón Black Jr y muchos más destacados luchadores de la región que intentarán dejar el ring 'calientito'.

Dirá adiós

Cabe destacar que es la primera vez en la historia que Canek se presentará en Ciudad Obregón y lo hará en su gira de despedida. Otra de las ciudades que verán por última ocasión al 'Jefe Supremo' arriba de un ring será Guaymas, este sábado, donde igualmente se espera un lleno total.

Cartelera

Lucha Estelar: Canek, Canek Jr. e Hijo de Canek vs. Willy Cortez, Willy Cortez Jr. y Blue Star Semifinal: Genha y Tigre de Bengala vs. Jade y Príncipe Azgard Segunda Lucha: Red Power Jr. y Dragón Black Jr. vs. Rey Sombra y Rey Sombra Jr. Lucha individual: Gallito de Oro vs. Herson Kid

Fuente: Tribuna del Yaqui