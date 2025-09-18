¡Como con la mano! Rodrigo Huescas se estrena con asistencia en la Champions League

Copenhague, Dinamarca.- Este jueves 18 de septiembre de 2025 es una fecha que el futbolista mexicano, Rodrigo Huescas, nunca va a olvidar y es que no solamente debutó en la UEFA Champions League, sino que entregó su primera asistencia en el partido que su equipo FC Copenhague empató 2-2 con Bayer Leverkusen. A pesar de que el club danés iba ganando el encuentro, los pupilos de Kasper Hjulmand lograron salir con un punto de tierras nórdicas.

El equipo del mexicano inauguró el marcador en los primeros minutos del partido. Tras recibir un balón a profundidad por la banda izquierda, Elias Achouri superó en velocidad al exmadridista Lucas Vázquez. En este momento el tunecino colocó un magnífico centro al corazón del área, en donde su compañero Jordan Larsson remató con pierna izquierda y venció al portero rival con una excelente definición cruzada, poniendo momentáneamente el 1-0 en el cotejo al minuto 10.

Al minuto 73, el canterano de Cruz Azul estuvo a punto de marcar su primer gol en la máxima competencia de clubes; sin embargo, el portero Mark Flekken logró contener el disparo. Viktor Claesson le puso un pase con ventaja a Huescas que tuvo una gran irrupción por la banda derecha y, desde el área grande, intentó cruzar su remate, pero el guardameta neerlandés aguantó estoico el embate y evitó la anotación del lateral derecho.

A pesar de la gran actuación del jugador de 22 años y sus compañeros, el español Alejandro Grimaldo anotó el tanto del empate tras un excelente cobro de tiro libre al 82. Tres minutos más tarde, Rodrigo Huescas realizó una gran pasada por su banda y fue proyectado en largo por su compañero Yoram Zague. Posteriormente, el originario de Naucalpan envió un centro preciso al área para que el brasileño Robert pusiera el 2-1 con un soberbio remate de cabeza.

Cuando parecía que los dirigidos por Jacob Neestrup se llevarían la victoria, una atropellada jugada por la banda izquierda provocó el autogol del defensa griego, Pantelis Hatzidiakos, con lo que el cuadro de 'Las Aspirinas' igualaron los cartones. Copenhague y Bayer Leverkusen sumaron su primer punto de la temporada 2025-2026 de la Champions League, mientras que Rodrigo Huescas demostró por qué es considerado uno de los prospectos más interesantes del futbol mexicano.

Fuente: Tribuna del Yaqui