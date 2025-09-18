El mexicano José Urquidy seguirá con Detroit Tigers, pero será en Ligas Menores

Detroit, Estados Unidos.- Fue el pasado fin de semana cuando el mexicano José Urquidy recibió la noticia de que volverá a lanzar en el Big Show, con los Detroit Tigers, pero a menos de una semana de información, el pelotero fue enviado este jueves 18 de septiembre a Ligas Menores.

El de Mazatlán tuvo que ser puesto en asignación por los felinos luego de recibir dos carreras el miércoles en un relevo de tan solo una entrada, pero el pitcher aceptó una opción de ser enviado a Triple A y de esa manera permanecerá en la organización, que tiene altas posibilidades de pelear por la corona de la Liga Americana.

uD83DuDE35 ¡EN ASIGNACIÓN! uD83DuDE35#MLB | Los @tigers han puesto en asignación al PD JOSÉ URQUIDY y se espera sea enviado a AAA. Ayer le hicieron dos carreras en una entrada.. pic.twitter.com/sghsqxopG3 — Strikeout (@Rev_Strikeout) September 18, 2025

Aunque se está recuperando de una lesión y solamente ha tenido dos compromisos con los también conocidos como Tigres, el manager del club sabe lo que puede ofrecer sobre la lomita de los disparos el mexicano. "Ha demostrado lo positivo de su potencial. Es creativo. Tiene múltiples lanzamientos. No se deja intimidar por ningún entorno grande. Tiene un arma para ambos lados del plato", declaró el manager AJ Hinch.

Por otra parte, el estratega también reconoció que los poco más de dos años que tiene el de Sinaloa sin lanzar es un factor clave, por lo que necesita regresar a la actividad poco a poco y así ganarse un lugar en el primer equipo. "Pero también estamos viendo la dificultad de recuperarse de una segunda cirugía mayor. Urquidy está un poco oxidado, un poco errático", dejó en claro el manager.

Con cinco años de servicio en la MLB, Urquidy podría haber rechazado la opción, pero su deseo de formar parte del club fue primordial para el día de mañana volver a lanzar en el Big Show. Cabe destacar que el tricolor tiene la oportunidad el siguiente año de negociar con algún equipo.

facing his first batter in two years...



José Urquidy gets his first strikeout as a Tiger uD83DuDC4F pic.twitter.com/lQiRqE2C38 — Detroit Tigers (@tigers) September 14, 2025

Este jueves los de Detroit resintieron la baja de Urquidy, ya que fueron superados por los Cleveland Guardians 3-1. En este duelo, José Ramírez fue la principal figura al conectar un jonrón de dos carreras para romper el empate en la séptima entrada y quedarse con el resultado.

Tarik Skubal fue el lanzador abridor, pero salió reemplazado, por lo que Guardians aprovechó para castigar al bullpen, que ahora no contará con los servicios del mexicano José Urquidy, ya que deberá trabajar con su recuperación en ligas menores.

Fuente: Tribuna del Yaqui