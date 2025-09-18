Guardians completan la limpia a los Tigers y acechan el liderato de Detroit

Detroit, Estados Unidos.- Cuadrangular de dos anotaciones de José Ramírez en la séptima entrada rompió un empate después de que Tarik Skubal fue reemplazado en la lomita y los Cleveland Guardians completaron la barrida sobre los Detroit Tigers el jueves, con una victoria de 3-1.

Cleveland, en plena racha ha ganado siete seguidos para acercarse a tres juegos y medio de los Tigers, líderes de la División Central de la Liga Americana, con poco más de una semana por jugar en la temporada regular. Los equipos están programados para tres juegos más del 23 al 25 de septiembre.

Por el contrario, Detroit ha perdido seis de sus últimos siete juegos y 15 de 22, convirtiendo un colchón de 11 y medio juegos en una ventaja que ya no es cómoda.

Skubal, quien regresó a la rotación después de sufrir un susto la semana pasada, permitió una carrera, siete hits y ponchó a nueve en seis entradas. El actual ganador del Premio Cy Young de la Liga Americana y de la Triple Corona fue reemplazado por el derecho Troy Melton en la séptima entrada con el juego igualado 1-1. Nueve lanzamientos más tarde, Ramírez rompió el empate con un cañonazo de 368 pies por el jardín derecho.

Skubal tuvo una buena salida

Los Tigers comenzaron el segundo inning con tres hits, incluido un doble productor de Colt Keith, y no pudieron anotar otra carrera después de tener dos en base y ningún out. Keith dejó el juego después de la entrada con rigidez en la espalda. Jhonkensy Noel de Cleveland conectó un jonrón solitario para empatar el juego en el cuarto.

Bibee emparejó sus números con esta victoria

El triunfo fue para la cuenta de Tanner Bibee (11-11), quien permitió una carrera y cuatro hits mientras ponchaba a ocho en seis entradas. Tim Herrin y Kolby Allard siguieron con dos entradas de relevo en blanco y Hunter Gaddis lanzó la novena para su tercer salvamento. Melton (3-2) cargó con la derrota después de permitir dos carreras con dos hits y una base por bolas en una entrada y dos tercios.

Estadística clave

Los Guardians, campeones defensores de la División Central de la Liga Americana, están 10 juegos por encima de .500, recuperándose de tener un récord perdedor el 4 de septiembre al ganar 12 de 13 juegos.

Fuente: Tribuna del Yaqui