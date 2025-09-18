Kershaw deja a Dodgers, 'El Tri' llega al Top 15 de FIFA y más noticias en el Tribuna Top 3 Deportes

Ciudad Obregón, Sonora.- Si quieres mantenerte informado sobre lo que ocurre con tus deportistas y disciplinas favoritas, quédate a ver y leer Tribuna Top 3 Deportes para que no te pierdas ninguna de las interesantes noticias que hay en este rubro para hoy jueves 18 de septiembre. Por ejemplo, en el resumen de hoy encontrarás los detalles sobre porqué el estrella de Dodgers, Clayton Kershaw, dejará de jugar en el equipo angelino.

México, en el Top 15 de FIFA

La FIFA dio a conocer su ranking mundial y confirmó que la Selección Nacional se ubica en el Top 15, por encima de Estados Unidos que está en el 16. México se ubicó en el puesto 14 de la clasificación, mientras el país vecino bajó al 16 luego de sus encuentros contra Japón y Corea del Sur.

Dallas Cowboys podrían regresar a México

Un importante equipo de la NFL acaba de dar pistas sobre su aparente regreso a tierras mexicanas. Resulta que Jerry Jones, el dueño de los Dallas Cowboys, compartió detalles respecto a la fecha tentativa en la que su equipo podría regresar a México, señalando que jugarían en el antiguo Estadio Azteca, que actualmente está en renovación.

Clayton Kershaw anuncia su retiro

El superestrella de Los Angeles Dodgers, Clayton Kershaw, dio una triste noticia a sus fans debido a que anunció que al finalizar esta temporada se retirará. El club angelino informó que el pitcher zurdo se retirará al finalizar la temporada 2025, luego de una exitosa carrera de 18 años en las MLB.

Fuente: Tribuna del Yaqui