Leyenda de los Dodgers anuncia su retiro al final de la presente temporada

Los Ángeles, Estados Unidos.- Uno de los mejores lanzadores zurdos de todos los tiempos y un ícono de los Los Angeles Dodgers dará un paso al costado al final de la presente campaña de MLB.

Este jueves, el tres veces ganador del premio Cy Young, Clayton Kershaw anunció que se retirará y hará su última apertura de temporada regular en el Dodger Stadium el viernes por la noche contra los San Francisco Giants.

Thank you, Clayton Kershaw uD83DuDC4F



The Dodgers star announced today he will retire at the conclusion of the 2025 season. pic.twitter.com/v0qrjj5OKW — MLB (@MLB) September 18, 2025

El zurdo de 37 años y un 11 veces All-Star y Jugador Más Valioso de la Liga Nacional en 2014 está en su temporada 18 en las Grandes Ligas, todas con los Dodgers, lo que lo empata con Zack Wheat y Bill Russell por la mayor cantidad de años en la historia de la franquicia. Kershaw ganó campeonatos de la Serie Mundial en 2020 y 2024.

El zurdo es ya una leyenda de los Dodgers

"En nombre de los Dodgers, felicito a Clayton por una carrera fabulosa y le agradezco por los muchos momentos que le dio a los fanáticos de los Dodgers y al beisbol en todas partes, así como por todos sus profundos esfuerzos caritativos", dijo Mark Walter, propietario y presidente del equipo, en un comunicado. "La suya es una carrera verdaderamente legendaria, una que sabemos que lo llevará a su inducción al Salón de la Fama del Beisbol".

Kershaw tiene un récord de carrera de 222-96 y 15 blanqueadas, lo que lidera a los jugadores activos de Grandes Ligas. En julio pasado consiguió su ponche número 3,000. Hizo su debut en las Grandes Ligas el 25 de mayo de 2008.

Su efectividad de 2.54 es la más baja de cualquier lanzador en la era de la pelota viva desde 1920, y su porcentaje de victorias supera a todos los lanzadores con al menos 200 victorias desde 1900.

La decisión de Kershaw no fue inesperada. Ha luchado con lesiones en los últimos años y comenzó esta temporada en la lista de lesionados mientras se recuperaba de una cirugía de temporada baja. No lanzó hasta mayo, pero demostró ser un incondicional cuando la rotación se vio muy afectada por las lesiones.

Las lesiones lo han limitado en los últimos años

En 2024, Kershaw se vio obligado a terminar su temporada en agosto debido a una lesión en el dedo del pie que lo limitó a siete aperturas y solo 30 entradas con un récord de 2-2 y una efectividad de 4.50, todos los mínimos de su carrera.

Kershaw es uno de los tres lanzadores activos con 3,000 ponches, junto con su excompañero de equipo Max Scherzer y Justin Verlander. Kershaw podría ser el último lanzador por un tiempo en alcanzar el hito, a menudo considerado un boleto seguro para la consagración del Salón de la Fama. Kershaw sería elegible para Cooperstown en 2031.

Clayton Kershaw defines what it means to be a Dodger.



2 World Series titles

3 Cy Young awards

1 MVP

11x All-Star

3,000 strikeout club

2011 Triple Crown



He’ll be retiring at the end of this season now and we’re lucky to have witnessed such a career uD83EuDD72

pic.twitter.com/OShfrxM6Qu — Dodgers Nation (@DodgersNation) September 18, 2025

Se perdió toda la postemporada, incluida la victoria de los Dodgers en la Serie Mundial sobre los Yankees de Nueva York. Eso lo impulsó a regresar este año para lo que muchos habían especulado que sería su última temporada.

A pesar de lo bueno que ha sido durante la temporada regular, ha soportado su parte de angustia en octubre. Tiene una efectividad de 4.22 en la postemporada. Sus compañeros de equipo a menudo citan su ética de trabajo entre aperturas como inspiradora, y es una presencia dominante, aunque tranquila, en el clubhouse.

Catalogado como uno de los mejores lanzadores de su generación, Kershaw construyó su reputación con un estilo de lanzamiento que se basa en el engaño, el movimiento y los cambios de velocidad. Ha dicho que modeló su mecánica después de su lanzador favorito de la infancia, Roger Clemens.

Fuente: Tribuna del Yaqui